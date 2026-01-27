Левски от летището на тренировка

Час и половина, след като се прибра от Анталия, тимът на Левски вече тренираше на своята база. Заниманието продължи около 40 минути, като сините използваха топките, с които се играят мачовете в турнира за Купата на България. С тези топки във вторник ще се проведе и срещата за Суперкупата, в която съперник на сините е шампиона Лудогорец. Днес за първи път на Герена тренираше новото попълнение Око- Флекс, а Фабиен се подготвяше отделно.

В сряда сините играят последната си проверка. На стадион „Георги Аспарухов“ ще гостува Вихрен Сандански. Двубоят е с начален час 15.