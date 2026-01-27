Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски от летището на тренировка

Левски от летището на тренировка

  • 27 яну 2026 | 15:38
  • 630
  • 1

Час и половина, след като се прибра от Анталия, тимът на Левски вече тренираше на своята база. Заниманието продължи около 40 минути, като сините използваха топките, с които се играят мачовете в турнира за Купата на България. С тези топки във вторник ще се проведе и срещата за Суперкупата, в която съперник на сините е шампиона Лудогорец. Днес за първи път на Герена тренираше новото попълнение Око- Флекс, а Фабиен се подготвяше отделно.

В сряда сините играят последната си проверка. На стадион „Георги Аспарухов“ ще гостува Вихрен Сандански. Двубоят е с начален час 15.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 1113
  • 2
Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

  • 27 яну 2026 | 13:44
  • 753
  • 0
Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

  • 27 яну 2026 | 13:30
  • 469
  • 1
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

  • 27 яну 2026 | 12:52
  • 2120
  • 1
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6274
  • 5
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15569
  • 76
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12126
  • 27
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15569
  • 76
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6274
  • 5
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 18070
  • 27
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 12009
  • 27
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13642
  • 4