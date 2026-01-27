Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба абонаментите за втория полусезон с 50% отстъпка и подобрена система

Левски пусна в продажба абонаментите за втория полусезон с 50% отстъпка и подобрена система

  • 27 яну 2026 | 16:44
  • 455
  • 0

Левски обяви официално, че пуска в продажба абонаментните карти за втората част от сезона. Цената на картите пък е с 50% отстъпка. Освен това “сините” имат и подобрена система за поръчка на пропуските.

Левски от летището на тренировка
Левски от летището на тренировка

Ето какво пишат от Левски:

Мачовете вече чукат на вратата, а "Левски" все още е в битката за всички трофеи. Точно затова отборът се нуждае повече отвсякога от най-голямото си предимство - публиката.

В продажба са абонаментните карти за втората част от сезона. Не пропускай да запазиш своето място на стадиона с 50% отстъпка от първоначалната цена. Най-добрият начин да си сигурен, че ще си на трибуните и за най-очакваните срещи!

Паралелно с възобновяването на кампанията ПФК „Левски“ представя и подобрената система за поръчка на абонаментни и членски карти. Платформата е вътрешна разработка на клуба и основната ѝ цел е да улесни привържениците при закупуването и управлението на карти.

Вземи своята карта тук: https://tinyurl.com/u8xw2ehd

Когато сме заедно, няма какво да ни спре! Заедно в битката, заедно за "Левски"!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 1333
  • 4
Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

  • 27 яну 2026 | 13:44
  • 987
  • 0
Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

  • 27 яну 2026 | 13:30
  • 526
  • 1
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

  • 27 яну 2026 | 12:52
  • 2649
  • 1
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 8792
  • 6
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 17890
  • 93
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 14093
  • 33
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 17890
  • 93
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 8792
  • 6
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 7769
  • 8
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 21464
  • 28
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 13494
  • 28