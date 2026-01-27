Левски пусна в продажба абонаментите за втория полусезон с 50% отстъпка и подобрена система

Левски обяви официално, че пуска в продажба абонаментните карти за втората част от сезона. Цената на картите пък е с 50% отстъпка. Освен това “сините” имат и подобрена система за поръчка на пропуските.

Ето какво пишат от Левски:

Мачовете вече чукат на вратата, а "Левски" все още е в битката за всички трофеи. Точно затова отборът се нуждае повече отвсякога от най-голямото си предимство - публиката.

В продажба са абонаментните карти за втората част от сезона. Не пропускай да запазиш своето място на стадиона с 50% отстъпка от първоначалната цена. Най-добрият начин да си сигурен, че ще си на трибуните и за най-очакваните срещи!

Паралелно с възобновяването на кампанията ПФК „Левски“ представя и подобрената система за поръчка на абонаментни и членски карти. Платформата е вътрешна разработка на клуба и основната ѝ цел е да улесни привържениците при закупуването и управлението на карти.

Вземи своята карта тук: https://tinyurl.com/u8xw2ehd

Когато сме заедно, няма какво да ни спре! Заедно в битката, заедно за "Левски"!