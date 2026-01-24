Популярни
Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
Отборът на Ботев Пловдив взе решение да прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия.

Лошите метеорологични условия не позволяват провеждането на нормален тренировъчен и мачов процес.

В днешния следобед „канарчетата“ ще имат занимание във фитнеса, след което ще отпътуват за Пловдив.

Още от понеделник „жълто-черните“ ще бъдат в лагерна обстановка на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда „канарчетата“ ще играят контрола със Спартак Варна в Пловдив.

За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на пловдивчани.

