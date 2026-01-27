Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски отново на родна земя след дългия лагер в Турция
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

  • 27 яну 2026 | 10:36
  • 549
  • 0
Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел призна, че е останал впечатлен от представянето на Ред Бул и Хаас в първия ден от предсезонните тестове в Барселона вчера. Британецът акцентира на броя обиколки, навъртени от тимовете вчера и липсата на сериозни технически проблеми с новите задвижващи системи.

Пилотите на Мерцедес записаха 151 обиколки с новия болид W17, като времето зад волана си поделиха Кими Антонели сутринта и Ръсел следобед. Но те не бяха единственият отбор, който натрупа значителен пробег – в Хаас също надхвърли границата от 150 обиколки, а в Ред Бул премина 100 обиколки още в първия ден.

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Новите участници в световния шампионат Ауди и Кадилак имаха по-сложен старт на тестовете, но общата картина беше значително по-оптимистична в сравнение с предишната голяма промяна в правилата през 2014, когато Формула 1 въведе V6 турбо моторите и хибридните задвижващи системи.

Ръсел сподели, че е окуражен не само от представянето на Mercedes, но и от напредъка, постигнат от другите в падока.

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране
Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

„Доволни сме от нашия ден, но също така съм впечатлен и от няколко други отбора - каза Ръсел. - Задвижващата система на Ред Бул направи много обиколки, което, предвид че това е първият двигател, който са създали, означава, че очевидно са свършили добра работа. Хаас също успяха да направят подобен брой обиколки като нас, така че задвижващата система на Ферари също е натрупала доста километри. Не е съвсем като през 2014! Спортът еволюира много оттогава насам и нивото във всеки един аспект сега е много по-високо."

Програмата на Мерцедес включваше 56 обиколки за Антонели сутринта, преди Ръсел да добави още 95 следобед, с което отборът навъртя малко над 700 километра за деня.

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Базираният в Бракли отбор ще пропусне тестовете днес заради прогнозата за дъжд следобед, като всички отбори трябва да изберат само три от петте тестови дни в Барселона.

„Има много неща, които трябва да научим за тези нови машини, така че е важно да направим възможно най-много километри и да натрупаме данни - допълни Антонели. - Екипът в Бракли и Бриксъурт свърши страхотна работа, за да ни доведе до тази позиция, като разработи и изгради автомобил, който успя да завърши над 150 обиколки в първия си истински ден на пистата. Все още обаче е рано. Ще има неща, които ще открием в следващите дни и които можем да подобрим, но това е смисълът на тестовете. Засега обаче пакетът като цяло се усеща добре и ще се стремим да надградим върху този старт през следващите два дни, в които ни е позволено да караме тук, в Барселона.“

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

  • 26 яну 2026 | 20:48
  • 2072
  • 0
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

  • 26 яну 2026 | 19:45
  • 4392
  • 0
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 2500
  • 0
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 2086
  • 0
Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

  • 26 яну 2026 | 16:02
  • 2402
  • 0
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 3060
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 4249
  • 10
Левски се прибира след лагера в Турция

Левски се прибира след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 10:40
  • 3373
  • 9
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 4966
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 6864
  • 10
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 8829
  • 3
Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 14008
  • 19