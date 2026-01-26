Популярни
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 877
  • 0
Британският тим във Формула 1 Астън Мартин потвърди със специално съобщение, че ще участва в шейкдауна в Барселона тази седмица, но новата кола AMR26 ще е на пистата само в четвъртък и петък.

Всеки отбор трябва да посочи три дни тази седмица, в които да работи на пистата, а Уилямс ще пропусне напълно шейкдауна.

В края на миналата седмица се появиха слухове, че Астън Мартин може да закъснее за теста в Барселона, като днес тимът потвърди по-късното си включване, но все още няма яснота какъв е проблемът, заради който отборът ще се появи по-късно.

Според различни предположения в Астън Мартин закъсняват заради разместванията, направени от Ейдриън Нюи в създаването на новата кола, както и проблемите на AMR26 на краш тестовете, но в крайна сметка колата ги е преодоляла.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

