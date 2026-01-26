Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели сподели първите си впечатления от новия автомобил на тима W17, създаден по новите технически правила на Формула 1 с активна аеродинамика, без граунд ефект, с една мотор-генераторна група по-малко и с повече мощност, идваща от електрическия блок на хибридната система.

„Ще отнеме малко повече време, за да пробваме всички режими на работа на колата – изпреварване, допълнителната мощност и другите – обясни италианецът, който започва втория си пълен сезон с Мерцедес. – Но колата е различна. Добра е за каране, интересна, много добра за каране.

„Работата със задвижващата система е по-различна в сравнение с миналата година, изисква повече управление и действия от страна на пилота, но можем да се справим с това.“

