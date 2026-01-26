Хаджар начело в Барселона, Audi с проблеми в сутрешната сесия

Исак Хаджар оглави класирането с новия болид на Ред Бул RB22 по време на сутрешната сесия в първия ден от тестовете в Барселона. Французинът записа най-добро време от 1:18.835 минути на пистата „Каталуня“, която все още беше влажна след нощния дъжд. Това направи условията доста трудни, поне до средата на сесията.

Втори след него се нареди Кими Антонели с W17 на Мерцедес, който беше с почти две секунди по-бавен, но се оказа един от най-активните пилоти на пистата по отношение на записаните обиколки. Третото място зае бившият съотборник на Хаджар – Лиам Лоусън, който беше изместен от второто място от Антонели в последния час на сесията.

Сутринта беше белязана от два червени флага. Първият беше предизвикан от Франко Колапинто, а малко след това Габриел Бортолето спря на пистата с колата на дебютантите от Ауди, като преди това записа 27 обиколки. Естебан Окон беше най-натовареният пилот, като записа 66 обиколки зад волана на Хаас VF-26.

Общо седем отбора участваха в сутрешната сесия. Ферари, Макларън и Астън Мартин решиха да пропуснат първия ден, докато Уилямс няма да участват в тестовете през цялата седмица.

