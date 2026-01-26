Популярни
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

  • 26 яну 2026 | 19:45
  • 531
  • 0
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Исак Хаджар с Ред Бул записа най-доброто време в края на първия ден от предсезонните тестове на пистата в Барселона, които обаче се наричат шейкдаун от Формула 1. Общо 7 отбора излязоха днес на каталунската писта с новите си болиди за сезон 2026.

Въпреки че времената от обиколките не трябваше да бъдат излъчвани публично, през първата половина на деня те бяха предавани на живо в YouTube канал. Според неофициалната информация, Хаджар е успял да подобри най-доброто си постижение от сутрешната сесия. Най-бързата му обиколка е била 1:18.159 минути.

Неофициални резултати – Първи ден от предсезонния тест в Барселона:

1. Исак Хаджар (Ред Бул) - 1:18.159 мин.
2. Джордж Ръсел (Мерцедес) - 1:18.696 мин.
3. Франко Колапинто (Алпин) - 1:20.189 мин.
4. Андреа Кими Антонели (Мерцедес) - 1:20.700 мин.
5. Естебан Окон (Хаас) - 1:21.301 мин.
6. Лиам Лоусън (Рейсинг Булс) - 1:21.513 мин.
7. Валтери Ботас (Кадилак) - 1:24.651 мин.
8. Габриел Бортолето (Ауди) - 1:25.296 мин.
9. Серхио Перес (Кадилак) - 1:25.974 мин.

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
 Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 880
  • 0
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 982
  • 0
Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

  • 26 яну 2026 | 16:02
  • 1345
  • 0
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 1903
  • 3
Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

  • 26 яну 2026 | 15:24
  • 420
  • 0
Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, съобщи британски вестник

  • 26 яну 2026 | 15:04
  • 2114
  • 1
