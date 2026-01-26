Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Исак Хаджар с Ред Бул записа най-доброто време в края на първия ден от предсезонните тестове на пистата в Барселона, които обаче се наричат шейкдаун от Формула 1. Общо 7 отбора излязоха днес на каталунската писта с новите си болиди за сезон 2026.

Въпреки че времената от обиколките не трябваше да бъдат излъчвани публично, през първата половина на деня те бяха предавани на живо в YouTube канал. Според неофициалната информация, Хаджар е успял да подобри най-доброто си постижение от сутрешната сесия. Най-бързата му обиколка е била 1:18.159 минути.

Неофициални резултати – Първи ден от предсезонния тест в Барселона:



1. Исак Хаджар (Ред Бул) - 1:18.159 мин.

2. Джордж Ръсел (Мерцедес) - 1:18.696 мин.

3. Франко Колапинто (Алпин) - 1:20.189 мин.

4. Андреа Кими Антонели (Мерцедес) - 1:20.700 мин.

5. Естебан Окон (Хаас) - 1:21.301 мин.

6. Лиам Лоусън (Рейсинг Булс) - 1:21.513 мин.

7. Валтери Ботас (Кадилак) - 1:24.651 мин.

8. Габриел Бортолето (Ауди) - 1:25.296 мин.

9. Серхио Перес (Кадилак) - 1:25.974 мин.

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул