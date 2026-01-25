Марсилия показа силно лице срещу Ланс и заплете интригата в Лига 1

Отборът на Марсилия стигна до една от най-ценните си победи този сезон и надви тима на Ланс с 3:1 в среща от 19-ия кръг на френската Лига 1. Победата за олимпийците бе изкована с головете на Амин Гуири (3’, 75’) и Итън Нуанери (13’), а почетното попадение за гостите отбеляза Раян Фофана (85’).

С успеха провансалци доближиха първите две места в шампионата и запазиха реалните шансове да се борят за титлата.

Двубоят бе и от пряко значение за „жълто-червените“, които не успяха да се върнат на върха, където бяха преди началото на кръга. Вчера обаче шампионът Пари Сен Жермен взе своето в гостуването си на Оксер и излезе начело.

Освен това Марсилия успя да си върне самочувствието, след като през седмицата загуби с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига.

Южняците направо отнесоха съперника си в началните минути и само четвърт час след първия съдийски сигнал вече водеха с два гола. Ход на нещата даде Гуири, който се пласира добре в наказателното поле и пое топката, за да я отклони покрай стража на гостите Робин Рисер. След него пък Нуанери се озова зад бранителите на съперника и прати коженото кълбо в долния ляв ъгъл, давайки много сериозна преднина на тима си.

След този начален удар гостите не успяха да реагират адекватно, докато провансалци много умело се затвориха и не допуснаха нито едно опасно положение пред вратата си до края на полувремето.

Вместо това двете ранни попадения се оказаха тежък психологически удар за гостите, които не просто не успяха да бъдат креативни в преден план, но и Уесли Саид си изкара необмислен жълт картон. Тази тенденция продължи и след почивката, когато в жълто бяха маркирани още Флориан Тувин и Мамаду Сангаре.

Така логичното се случи и четвърт час преди края на редовното време момчетата на Роберто ди Дзерби оформиха класическа преднина, решавайки всичко. Уеа и Гуири отиграха, а последният прати топката за трети път във вратата на Робин Рисер.

Първоначално останаха съмнения за засада, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата и марсилци официално дръпнаха с три гола напред.

Десетина минути по-късно все пак „жълто-червените“ вкараха почетно попадение, след като Фофана засече центриране и разпечата Херонимо Рули.

Това посъбуди гостите, които опитаха да върнат интригата за епилога на двубоя, но три минути преди края на редовното време Рули не позволи на Бермон да вдигне победоносно ръце.

По този начин четирите минути продължение се оказаха крайно недостатъчни да се случи каквото и да е различно от победа за домакините като краен резултат и марсилци се поздравиха с много важни три точки.

През идната седмица, на 28-и януари (сряда), Марсилия ще има важно гостуване на Брюж в последния кръг от основната схема на Шампионската лига, което ще трябва да спечели на всяка цена, за да запази мястото си в топ 24 и да продължи към фазата на директните елиминации.

Ланс от своя страна ще има ангажимент чак през уикенда, тъй като този сезон не участва в европейските клубни турнири, и на 30-и януари (петък) ще се изправи срещу Льо Авър.