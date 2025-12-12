Популярни
  3. Де Дзерби: Грийнууд има потенциала да спечели "Златната топка"

Де Дзерби: Грийнууд има потенциала да спечели "Златната топка"

  • 12 дек 2025 | 17:50
Де Дзерби: Грийнууд има потенциала да спечели "Златната топка"

Мейсън Грийнууд е един от най-талантливите футболисти в Европа и има потенциала да спечели „Златната топка“, ако работи отговорно. Такова мнение изрази треньорът на Олимпик Марсилия Роберто де Дзерби, хвалейки качествата на англичанина, който в момента е водещият реализатор в Лига 1.

„Гледам го всеки ден, неговият потенциал е огромен. Не виждам много играчи в Европа, които да са на същото ниво. Той има потенциала да спечели „Златната топка“. От него зависи да разбере дали иска да направи всичко възможно, за да се бори за „Златната топка“, или не. Той притежава качества, които заслужват „Златната топка“. Искам да бъде по-постоянен. Знам, че трябва да пресира с по-голяма интензивност, да управлява топката по-добре, когато отборът е в затруднение, да не губи топката лесно, а да я задържа, за да позволи на отбора да продължи напред. Вижте втория му гол срещу Роял Юнион СЖ, когато с лекотата на Дрогба прехвърли вратар, който е висок 2 метра", заяви Де Дзерби.

Бившият играч на Манчестър Юнайтед има общо 13 гола от началото на сезон, като преди няколко дни се разписа два пъти при победата над Роял Юнион СЖ в Шампионската лига.

