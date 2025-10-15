Президентът на Марсилия: Времето ще покаже дали сме били прави за Грийнууд

Президентът на Марсилия Пабло Лонгория коментира решението на клуба да подпише с 24-годишния английски нападател Мейсън Грийнууд.

„Събрахме много информация от всички клубове, в които е играл, за да разберем каква е била ситуацията и какво се е случило. В такива моменти се възползваш от пазарната конюнктура, защото знаеш, че той е суперталантлив и тази възможност се появява заради обстоятелства от миналото. Времето ще отсъди и ще постави всичко на мястото му“, заяви Лонгория, цитиран от "Sports Business".

Грийнууд премина в Марсилия от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 година срещу 32 милиона евро. През 2022 година срещу играча бяха повдигнати сериозни обвинения в опит за изнасилване и нападение, които бяха свалени през февруари 2023-та.

Англичанинът, който получи и ямайски паспорт, е отбелязал три гола за Марсилия в Лига 1 и Шампионската лига през настоящия сезон.

Снимки: Gettyimages