Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Президентът на Марсилия: Времето ще покаже дали сме били прави за Грийнууд

Президентът на Марсилия: Времето ще покаже дали сме били прави за Грийнууд

  • 15 окт 2025 | 22:26
  • 601
  • 0
Президентът на Марсилия: Времето ще покаже дали сме били прави за Грийнууд

Президентът на Марсилия Пабло Лонгория коментира решението на клуба да подпише с 24-годишния английски нападател Мейсън Грийнууд.

„Събрахме много информация от всички клубове, в които е играл, за да разберем каква е била ситуацията и какво се е случило. В такива моменти се възползваш от пазарната конюнктура, защото знаеш, че той е суперталантлив и тази възможност се появява заради обстоятелства от миналото. Времето ще отсъди и ще постави всичко на мястото му“, заяви Лонгория, цитиран от "Sports Business".

Грийнууд премина в Марсилия от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 година срещу 32 милиона евро. През 2022 година срещу играча бяха повдигнати сериозни обвинения в опит за изнасилване и нападение, които бяха свалени през февруари 2023-та.

Англичанинът, който получи и ямайски паспорт, е отбелязал три гола за Марсилия в Лига 1 и Шампионската лига през настоящия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барса и Реал Мадрид влизат в битка за подписа на Упамекано

Барса и Реал Мадрид влизат в битка за подписа на Упамекано

  • 15 окт 2025 | 21:35
  • 851
  • 1
Букмейкърите продължават да слагат Джерард сред фаворитите за мениджърския пост в Рейнджърс

Букмейкърите продължават да слагат Джерард сред фаворитите за мениджърския пост в Рейнджърс

  • 15 окт 2025 | 21:29
  • 715
  • 0
Хумелс отказа официално сбогуване с националния отбор на Германия

Хумелс отказа официално сбогуване с националния отбор на Германия

  • 15 окт 2025 | 21:14
  • 943
  • 0
Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

  • 15 окт 2025 | 21:01
  • 1066
  • 2
Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

  • 15 окт 2025 | 20:13
  • 4272
  • 0
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 4553
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Нови 5 двубоя в Евролигата тази вечер

Нови 5 двубоя в Евролигата тази вечер

  • 15 окт 2025 | 22:52
  • 2323
  • 0
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 19681
  • 19
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 14225
  • 39
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 33989
  • 26
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 31741
  • 43
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 21697
  • 108