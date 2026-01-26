Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало може да бъде продаден съвсем скоро. Интерес към 29-годишния футболист от Мавритания има от няколко клуба, които подготвят оферти.

Според Foot Mercato, кандидати за подписа на Диало са египетският гранд Ал-Ахли и Хайденхайм, който се намира на дъното в класирането на Бундеслигата. Отбори от Саудитска Арабия също следят тарана.

В информацията се споменава, че ЦСКА 1948 може да прибере от евентуален трансфер около 1 млн. евро.

Диало беше привлечен миналото лято от третодивизионния френски Шатору и бързо се наложи в състава на Иван Стоянов. След есенния дял от първенството той води в листата на стрелците в efbet Лига заедно с Ивайло Чочев, като двамата имат по 11 гола.