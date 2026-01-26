Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

  • 26 яну 2026 | 11:48
  • 4301
  • 6

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитно изказване в социалната мрежа относно голмайстора на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, за когото се облизва и Левски. По-рано през деня Sportal.bg съобщи, че "червените" от Бистрица също се интересуват от южноамериканеца, като съществува вероятност Хуан Переа да подсили тима на Иван Стоянов, а не този на Хулио Веласкес.

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

"Не се мъчи за Переа, наш е", написа фен на "сините" на стената на Найденов във "Фейсбук". На това бизнесменът отговори: "Чакай да продадем Диало и ще видим колко е ваш".

