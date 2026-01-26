Новият съотборник на Везенков вече е в Атина: Кори Джоузеф с първо изказване като играч на Олимпиакос

Опитният пойнт гард Кори Джоузеф направи първото си изявление като играч на Олимпиакос. 34-годишният канадец пристигна в Атина, след като стана ясно, че се присъединява към гръцкия гранд. Ветеранът, който има дългогодишен опит в НБА и дори е триумфирал с титлата с екипа на Сан Антонио Спърс, трябваше всъщност да играе в Евролигата с потника на Монако. Заради забраната за трансфери на монегаските обаче той така и не облече фланелката на тима от Княжеството, но ето, че все пак ще се пробва в Евролигата, само че като съотборник на Александър Везенков.

"Вълнувам се, че съм тук. Бил съм в Атина като турист. Много красив град, който нямам търпение да опозная. Разбира се, че съм запознат и с това какво представлява Олимпиакос, клубът е сериозно име в света на спорта", сподели Джоузеф при пристигането си в гръцката столица.

Стана ясно кога пристига в Атина най-новото попълнение на Олимпиакос

"Решението ми да дойда тук беше лесно. Познавам някои от играчите от годините ми в НБА. Историята на този клуб те кара да искаш да облечеш фланелката му", добави канадецът, който също като Саша Везенков е бил част от състава на Сакраменто Кингс, макар че двамата не играят по едно и също време за калифорнийци.

Олимпиакос е пети в класирането на Евролигата с баланс 15-8 и мач по-малко (домакинство на Фенербахче).

Старши треньорът на "червено-белите" Йоргос Барцокас разполага на позицията пойнт гард още с Томас Уолкъп, Франк Нтилиткина и Монте Морис, така че вътрешната конкуренция на този пост ще бъде доста сериозна. Морис, който също наскоро се присъедини към тима, в момента се възстановява от контузия. Неотдавна Олимпиакос се раздели и с друг играч нва тази позиция - Сейбън Лий, който облече екипа на Анадолу Ефес.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook