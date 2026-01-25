Напрежение и драма в мача на Олимпиакос! Освирепелият Везенков бе изгонен, а Тайрик Джоунс се контузи

Олимпиакос записа 15-а победа в първенството на Гърция и все още е без загуба, но не всичко беше идеално за шампионите в Родос.
Още през първото полувреме на мача срещу Колосос Родос грандът от Пирея остана без едно от новите си попълнения - центърът Тайрик Джоунс, който се контузи. Преди няколко седмици той пристигна в Олимпиакос от Партизан, но сега го очаква пауза. Джоунс падна лошо в една ситуация, а в следващите две атаки предимно се разхождаше, преди да напусне игра. Останалото от мача прекара край терена, с превръзка на крака.
В началото на четвъртата част се случи нещо неочаквано, което беше близо до това да доведе и до масов бой на терена, а в центъра на събитията се озова направилият силен мач Александър Везенков.
Силен Везенков поведе Олимпиакос към поредна победа в Гърция
Саша беше в единоборство с Андреас Петропулос от Колосос, когато нещата излязоха извън контрол. Петропулос след контакта избута българина, който след това замахна към играча на домакините. В крайна сметка и двамата играчи бяха наказани от съдиите, но Везенков беше и изгонен. Без него гостите нямаха проблеми да стигнат до победата в този мач.
Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook