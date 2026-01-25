Напрежение и драма в мача на Олимпиакос! Освирепелият Везенков бе изгонен, а Тайрик Джоунс се контузи

Олимпиакос записа 15-а победа в първенството на Гърция и все още е без загуба, но не всичко беше идеално за шампионите в Родос.

Още през първото полувреме на мача срещу Колосос Родос грандът от Пирея остана без едно от новите си попълнения - центърът Тайрик Джоунс, който се контузи. Преди няколко седмици той пристигна в Олимпиакос от Партизан, но сега го очаква пауза. Джоунс падна лошо в една ситуация, а в следващите две атаки предимно се разхождаше, преди да напусне игра. Останалото от мача прекара край терена, с превръзка на крака.

Με αυτό το δέσιμο θα φύγει από τη Ρόδο ο Tyrique Jones. Αναμονή για την ενημέρωση του Ολυμπιακού. pic.twitter.com/u0BzZ2ATEC — Harris Stavrou (@harris_stavrou) January 25, 2026

В началото на четвъртата част се случи нещо неочаквано, което беше близо до това да доведе и до масов бой на терена, а в центъра на събитията се озова направилият силен мач Александър Везенков.

Саша беше в единоборство с Андреас Петропулос от Колосос, когато нещата излязоха извън контрол. Петропулос след контакта избута българина, който след това замахна към играча на домакините. В крайна сметка и двамата играчи бяха наказани от съдиите, но Везенков беше и изгонен. Без него гостите нямаха проблеми да стигнат до победата в този мач.

Tension between Sasha Vezenkov and Antonis Petropoulos😳



Both players were given a penalty, with Vezenkov also assessed a disqualifying foul and forced to leave the game 👀



Via: @ertofficial_ #vezenkov #olympiacosbc #kolossos #euroleague #paobc pic.twitter.com/c2PCvFCGFK — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) January 25, 2026

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook