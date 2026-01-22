Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

В една вечер с историческо значение, Олимпиакос успя да прекъсне негативна традиция от седем години, побеждавайки Анадолу Ефес в Истанбул със 74:68. Тази победа сложи край на серия от загуби, която продължаваше от 2017 г. за "червено-белите" на терена на турския отбор в рамките на Евролигата.

Срещата от 22 януари 2026 г. ще остане завинаги в паметта на феновете на Олимпиакос, тъй като отборът от Пирея отпразнува голям успех като гост. Негативната серия включваше седем поредни загуби, шест от които в "Sinan Erdem Dome" и една в "Basketball Development Center".

Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

Последният път, когато Олимпиакос си тръгна победител от Истанбул срещу Ефес, беше на 22 декември 2017 г. Тогава, през сезон 2017/18, отборът от Пирея спечели с 61:58, в мач, който се реши в последните моменти.

По онова време треньор на Олимпиакос беше Янис Сферопулос, докато начело на Анадолу Ефес беше Ергин Атаман, който по-късно изведе отбора до две титли в Евролигата (2021, 2022).

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

От днешните звезди, само Костас Папаниколау и Никола Милутинов (който тогава беше контузен) присъстваха на онази среща, тъй като турският отбор е променил изцяло състава си оттогава.

С тази важна победа Олимпиакос сложи край на дългогодишно "проклятие" и добави ценен резултат към европейския си път.

Резултатите в Истанбул от 2017 г.:

2017-18: Ефес – Олимпиакос 58:61

2018-19: Ефес – Олимпиакос 75:65

2019-20: Ефес – Олимпиакос 91:79

2020-21: Ефес – Олимпиакос 76-53

2021-22: Ефес – Олимпиакос 88:69

2022-23: Ефес – Олимпиакос 82:71

2023-24: Ефес – Олимпиакос 85:72

2024-25: Ефес – Олимпиакос 91:89

