Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

  • 22 яну 2026 | 22:56
  • 155
  • 0

В една вечер с историческо значение, Олимпиакос успя да прекъсне негативна традиция от седем години, побеждавайки Анадолу Ефес в Истанбул със 74:68. Тази победа сложи край на серия от загуби, която продължаваше от 2017 г. за "червено-белите" на терена на турския отбор в рамките на Евролигата.

Срещата от 22 януари 2026 г. ще остане завинаги в паметта на феновете на Олимпиакос, тъй като отборът от Пирея отпразнува голям успех като гост. Негативната серия включваше седем поредни загуби, шест от които в "Sinan Erdem Dome" и една в "Basketball Development Center".

Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме
Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

Последният път, когато Олимпиакос си тръгна победител от Истанбул срещу Ефес, беше на 22 декември 2017 г. Тогава, през сезон 2017/18, отборът от Пирея спечели с 61:58, в мач, който се реши в последните моменти.

По онова време треньор на Олимпиакос беше Янис Сферопулос, докато начело на Анадолу Ефес беше Ергин Атаман, който по-късно изведе отбора до две титли в Евролигата (2021, 2022).

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

От днешните звезди, само Костас Папаниколау и Никола Милутинов (който тогава беше контузен) присъстваха на онази среща, тъй като турският отбор е променил изцяло състава си оттогава.

С тази важна победа Олимпиакос сложи край на дългогодишно "проклятие" и добави ценен резултат към европейския си път.

Резултатите в Истанбул от 2017 г.:

2017-18: Ефес – Олимпиакос 58:61

2018-19: Ефес – Олимпиакос 75:65

2019-20: Ефес – Олимпиакос 91:79

2020-21: Ефес – Олимпиакос 76-53

2021-22: Ефес – Олимпиакос 88:69

2022-23: Ефес – Олимпиакос 82:71

2023-24: Ефес – Олимпиакос 85:72

2024-25: Ефес – Олимпиакос 91:89

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

  • 21 яну 2026 | 23:49
  • 1414
  • 0
Фенербахче обърна Виртус Болоня за победа №15 в Евролигата

Фенербахче обърна Виртус Болоня за победа №15 в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 23:37
  • 1916
  • 1
Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

  • 21 яну 2026 | 20:09
  • 832
  • 0
Итудис: Искаме да сме като хамелеон

Итудис: Искаме да сме като хамелеон

  • 21 яну 2026 | 01:15
  • 2270
  • 3
Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 00:48
  • 1849
  • 0
Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

  • 21 яну 2026 | 00:25
  • 933
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глазгоу Рейнджърс 1:0 Лудогорец

Глазгоу Рейнджърс 1:0 Лудогорец

  • 22 яну 2026 | 22:46
  • 14215
  • 53
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 25710
  • 78
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 11089
  • 1
Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

  • 22 яну 2026 | 22:00
  • 11971
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 15964
  • 24
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 8948
  • 4