Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков с убийствен мач за нова победа на Олимпиакос

Везенков с убийствен мач за нова победа на Олимпиакос

  • 20 яну 2026 | 21:17
  • 1228
  • 1

Българският национал Александър Везенков изигра пореден силен мач в Евролигата и бе най-полезен за тима на Олимпиакос при победата със 100:93 (27:24, 31:10, 18:28, 24:31) над Макаби Тел Авив в мач от 23-ия кръг на редовния сезон в турнира.

Крилото приключи с 28 точки, шест борби, една асистенция и само една грешка за коефициент на полезно действие от 32, което го направи и MVP на двубоя. Везенков вкара 10 от 14-те си стрелби от игра, в това число и шест пъти от осем опита от зоната за три точки. Това бе негов пети пореден мач с поне 24 точки в Евролигата и единадесети пореден мач с двуцифрен точков актив в турнира.

Срещата в Двореца на мира и приятелството в Пирея до голяма степен бе решена още през първото полувреме. След равностойна първа четвърт с няколко смени на водачеството в резултата, която приключи при 27:24 за Олимпиакос, във втората част шампионите на Гърция бяха пълновластни господари на терена и се наложиха с 31:10, за да поведат с 58:34 след 20 минути игра.

Макаби отговори със серия от 16:2 точки в средата на третата четвърт и така създаде някаква интрига за последната част от двубоя. До обрат обаче така и не се стигна, а разликата от седем точки в края се дължеше най-вече на серия от 8:0 в полза на израелския тим в заключителните 18 секунди на мача.

Освен Везенков, силен мач за победителите направи и Никола Милутинов. Сръбският център завърши с 13 точки и 9 борби, но напусна игра с аркада няколко минути преди края.

За Макаби Роман Соркин бе най-резултатен с 21 точки, а 15 прибави Джеф Даунтин.

В класирането Олимпиакос излезе временно на четвъртото място с 14 успеха и 8 поражения. Макаби е на 14-о място с 9 победи и 14 загуби.

Следвай ни:

Още от Евролига

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

  • 20 яну 2026 | 07:00
  • 1990
  • 0
Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

  • 19 яну 2026 | 19:21
  • 2213
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

  • 19 яну 2026 | 18:38
  • 1621
  • 0
Звездите на Апоел се завърнаха в София

Звездите на Апоел се завърнаха в София

  • 19 яну 2026 | 17:44
  • 6241
  • 0
Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

  • 19 яну 2026 | 17:05
  • 1230
  • 0
Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

  • 19 яну 2026 | 15:40
  • 572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 9525
  • 36
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 6106
  • 0
Съставите на Реал Мадрид и Монако

Съставите на Реал Мадрид и Монако

  • 20 яну 2026 | 21:03
  • 1509
  • 4
Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

  • 20 яну 2026 | 21:14
  • 726
  • 1
Спортинг - ПСЖ (съставите)

Спортинг - ПСЖ (съставите)

  • 20 яну 2026 | 21:09
  • 723
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 124962
  • 41