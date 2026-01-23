Над хиляда фена приветстваха Джеко в Шалке

Около 1200 фенове на Шалке присъстваха на откритата тренировка на отбора, за да новото попълнение Един Джеко на дебютното му занимание с тима от Гелзенкирхен, пише ДПА. Привличането на босненския нападател предизвика сериозен интерес от привържениците, като фен магазините на клуба бяха в трескава готовност, продавайки хиляди фланелки с името и номера на Джеко.

Freitagvormittag. 1.200 Fans beim öffentlichen Training. Dat is Schalke! 🥹 #S04 pic.twitter.com/O0DuA8EjW3 — FC Schalke 04 (@s04) January 23, 2026

Ветеранът премина в лидера във втора дивизия на Германия Шалке от клуба от Серия А Фиорентина в четвъртък и подписа договор до края на сезона. Шалке е с четири точки преднина на върха и се стреми да се завърне в елита след три години във втората дивизия. Те имат най-добрата защита с едва 10 допуснати гола в 18 мача, но са отбелязали само 22 гола, което се надяват да променят с помощта на Джеко.

Джеко подсили лидера във Втора Бундеслига

Джеко, който навършва 40 години през март, спечели Бундеслигата през 2009 г. с Волфсбург и беше голмайстор на лигата през следващия сезон. Той напусна през 2010 г. и оттогава игра в Манчестър Сити, Рома, Интер Милано и Фенербахче, преди да пристигне миналото лято във Фиорентина. Джеко има 146 мача за Босна и Херцеговина, в които е отбелязал 72 гола, и ще се стреми да помогне на отбора да се класира за Световното първенство в плейофите през март.