  Шалке 04
  2. Шалке 04
Легендата Джеко се завръща в Германия

  • 20 яну 2026 | 16:36
  • 446
  • 1
Нападателят Един Джеко е постигнал споразумение с клуба от второто ниво на германския футбол Шалке 04. Според няколко източника, 39-годишният босненец е готов да премине в германския тим, но от Шалке все още не са се договорили с настоящия му отбор от Серия А - Фиорентина.

Един Джеко, който през март ще навърши 40, вече е играл в Германия, спечелвайки титлата в елита през 2009-а с Волфсбург. През следващия сезон той беше и голмайстор на Бундеслигата с 22 попадения, преди да премине в английския Манчестър Сити, където прекара пет сезона. След това опитният нападател носеше екипите на Рома, Интер и Фенербахче, присъединявайки се към Фиорентина през лятото на 2025 година.

Той обаче не е редовен участник в мачовете на „виолетовите“ и не е отбелязал нито един гол в 11-те си участия в първенството, което е основна причина за напускането му. За националния отбор на Босна и Херцеговина нападателят има рекордните 146 мача, в които е вкарал 72 попадения. Воден от сънародника на Един Джеко - Мирон Муслич, Шалке 04 е лидер във Втора Бундеслига с 38 точки след 18 кръга, на 4 пред втория Елверсберг.

