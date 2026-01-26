Балансът на Киву за пет месеца в Интер - по-добре от Индзаги и Конте, слаб в дербитата, безкомпромисен срещу по-слабите

Вече пет месеца изминаха, откакто Кристиан Киву застана начело на Интер и наследи на поста Симоне Индзаги. В тази връзка колегите от gsp.ro правят анализ на представянето на румънския треньор и го сравняват с предшественика му.

Интер се възползва от грешните стъпки на конкурентите си за титлата и се откъсна начело в класирането на Серия А. „Нерадзурите“ са на 5 точки пред втория Милан и на 9 пред Рома и Наполи. Преднината може да се увеличи в следващите два кръга, в които лидерът в Серия А среща преодолими съперници от втората половина на таблицата – Кремонезе и Сасуоло, и двата мача като гост, преди реванша с Ювентус на „Джузепе Меаца“ в „Дерби д'Италия“.



Анализите показват, че всъщност Киву на Интер сега се представя по-добре от Симоне Индзаги на същата фаза от миналия сезон. Със 17 победи, 4 загуби и едно равенство след 22 кръга, румънецът събра 52 точки, с две повече от Индзаги, който в момента е наставник на Ал-Хилал. Бившият наставник на Интер на тази фаза имаше 15 успеха, 5 равенства и 2 поражения - 50 пункта. Освен това, Киву натрупал повече точки на този етап от сезона, отколкото Антонио Конте и в двата сезона, в които е бил начело на "нерадзурите".

Статистиката показва също, че в петте издания, в които Интер е имал 16 победи след 21 кръга, е печелил и в следващия кръг. И всеки път е ставал шампион, включително при последното Скъдето, спечелено със Симоне Индзаги през сезон 2023/2024. Анализът показва, че това представяне на водения от Киву Интер е по-добро от три от четирите сезона под ръководството на Симоне Индзаги. Единственото изключение е именно вече споменатия сезон на последната титла, когато отборът завършва с цели 94 точки. Към момента статистическата проекция за момчетата на Кристиан Киву сочи край на сезона с 90 точки – цифра, която исторически представлява почти абсолютна гаранция за спечелването на Серия А.

Преди година Интер беше на втора позиция, на три точки зад лидера Наполи (53 точки), Сега „нерадзурите“ обърнаха ролите с отбора на Конте и излязоха на +5 на върха пред втория Милан и с 9 точки повече от победителя за титлата от предишното издание.

Прави впечатление, че румънският треньор не се представя никак добре в преките двубои срещу останалите грандове в Италия. В срещите с Наполи, Милан и Ювентус дотук, "нерадзурите" спечелиха само една точка от 12 възможни.

За сметка на това Интер е безкомпомисен срещу съперниците от втората половина на класирането, като не е загубил нито една точка и има впечатляващите 10 победи от 10 мача.

Програма на следващите шест кръга за кандидатите за титлата

Отбор Интер 52т Милан 47т Рома 43т Наполи 43т Ювентус 42т Кръг 23 Кремонезе (г) Болоня (г) Удинезе (г) Фиорентина (д) Парма (г) Кръг 24 Сасуоло (г) Комо (д) отложено Каляри (д) Дженоа (г) Лацио (д) Кръг 25 Ювентус (д) Пиза (г) Наполи (г) Рома (д) Интер (г) Кръг 26 Лече (г) Парма (д) Кремонезе (д) Аталанта (г) Комо (д) Кръг 27 Дженоа (д) Кремонезе (г) Ювентус (д) Верона (г) Рома (г) Кръг 28 Милан (г) Интер (д) Дженоа (г) Торино (д) Пиза (д)

