Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

Пресслужбата на Интер Милано обяви на страницата си в социалната мрежа X, че старши треньорът на отбора Кристиан Киву ще носи олимпийския огън.

„Треньорът на „нерадзурите“ официално стана факелоносец на Олимпийските игри през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо!“, се казва в изявление на италианския гигант.

Румънският треньор беше назначен за старши треньор на Интер миналото лято. След 21 кръга от италианското първенство „нерадзурите“ имат 49 точки и в момента са на първо място. Настоящият договор на 45-годишния треньор с миланския клуб е до лятото на 2027 г.

