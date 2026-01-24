Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

  • 24 яну 2026 | 02:46
  • 254
  • 0
Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

Пресслужбата на Интер Милано обяви на страницата си в социалната мрежа X, че старши треньорът на отбора Кристиан Киву ще носи олимпийския огън.

„Треньорът на „нерадзурите“ официално стана факелоносец на Олимпийските игри през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо!“, се казва в изявление на италианския гигант.

Румънският треньор беше назначен за старши треньор на Интер миналото лято. След 21 кръга от италианското първенство „нерадзурите“ имат 49 точки и в момента са на първо място. Настоящият договор на 45-годишния треньор с миланския клуб е до лятото на 2027 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви Ланг

  • 24 яну 2026 | 02:30
  • 326
  • 0
Силен български старт в Рейкявик

Силен български старт в Рейкявик

  • 24 яну 2026 | 00:46
  • 432
  • 0
Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

  • 24 яну 2026 | 00:33
  • 984
  • 4
Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

  • 24 яну 2026 | 00:11
  • 586
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 7336
  • 48
Без голове в дербито на Хамбург

Без голове в дербито на Хамбург

  • 23 яну 2026 | 23:36
  • 465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 48939
  • 236
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 31033
  • 59
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Кийс продължава защитата на трофея след чиста победа

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Кийс продължава защитата на трофея след чиста победа

  • 24 яну 2026 | 03:08
  • 813
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 7336
  • 48
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 2238
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 5552
  • 1