Димарко с признание след разгрома над Пиза: Изчезнах от приятелите си след миналия сезон

Федерико Димарко разкри, че се е отдръпнал от приятелите си след края на сезон 2024/25 и сподели, че „нерадзурите“ са се надявали да отбележат поне един гол през първото полувреме срещу Пиза при разгрома с 6:2. Димарко влезе като резерва само 34 минути, като бе едно от главните действащи лица на терена, след като вкара един гол и направи асистенция.

„Когато влязох, единственото, за което мислехме, беше да спечелим мача, нищо друго. Не започнахме добре. Идеята беше да вкараме поне един гол през първото полувреме, а след това второто щеше да е дълго. Вкарахме три и се справихме добре. Случва се, когато играеш толкова много мачове, понякога да сбъркаш подхода, но беше важно да направим обрат“, заяви Димарко.

Federico Dimarco opens up about stepping away from friends after the end of the 2024-25 season and reveals the Nerazzurri hoped to score one goal in the first half against Pisa on Friday. pic.twitter.com/9GtlHE85EP — Football Italia (@footballitalia) January 23, 2026

„Винаги съм работил здраво в тренировките. След трудния период през миналия сезон исках да започна от нулата. Прекарах един месец, в който изчезнах от приятелите си, защото имах нужда от време да размишлявам“, добави той.

„Опитах се да започна отново възможно най-силно и успях. Изолирах се, за да помисля къде мога да се подобря. Не само на терена, но и в личен план. Щастлив съм“, завърши футболистът.

С успеха Димарко и компания вече имат шест точки повече от втория в подреждането от градския съперник Милан, който през уикенда ще има много тежко гостуване на Рома на "Олимпико". Междувременно шампионът Наполи, който към момента е трети, ще се изправи срещу Ювентус.