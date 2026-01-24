Популярни
  Димарко с признание след разгрома над Пиза: Изчезнах от приятелите си след миналия сезон

Димарко с признание след разгрома над Пиза: Изчезнах от приятелите си след миналия сезон

  24 яну 2026 | 03:41
  • 232
  • 0

Федерико Димарко разкри, че се е отдръпнал от приятелите си след края на сезон 2024/25 и сподели, че „нерадзурите“ са се надявали да отбележат поне един гол през първото полувреме срещу Пиза при разгрома с 6:2. Димарко влезе като резерва само 34 минути, като бе едно от главните действащи лица на терена, след като вкара един гол и направи асистенция.

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

„Когато влязох, единственото, за което мислехме, беше да спечелим мача, нищо друго. Не започнахме добре. Идеята беше да вкараме поне един гол през първото полувреме, а след това второто щеше да е дълго. Вкарахме три и се справихме добре. Случва се, когато играеш толкова много мачове, понякога да сбъркаш подхода, но беше важно да направим обрат“, заяви Димарко.

„Винаги съм работил здраво в тренировките. След трудния период през миналия сезон исках да започна от нулата. Прекарах един месец, в който изчезнах от приятелите си, защото имах нужда от време да размишлявам“, добави той.

Киву след обрата на Интер: Бих казал, че се справихме много добре
Киву след обрата на Интер: Бих казал, че се справихме много добре

„Опитах се да започна отново възможно най-силно и успях. Изолирах се, за да помисля къде мога да се подобря. Не само на терена, но и в личен план. Щастлив съм“, завърши футболистът.

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано
Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

С успеха Димарко и компания вече имат шест точки повече от втория в подреждането от градския съперник Милан, който през уикенда ще има много тежко гостуване на Рома на "Олимпико". Междувременно шампионът Наполи, който към момента е трети, ще се изправи срещу Ювентус.

