Киву след обрата на Интер: Бих казал, че се справихме много добре

Отборът на Интер осъществи впечатляващ обрат, след като изоставаше с два гола в домакинския си мач срещу Пиза. "Нерадзурите" поведоха още до почивката, се развихриха и стигнаха до крайното 6:2. Повратен момент в срещата бе, когато през първото полувреме старши треньорът Кристиан Киву пусна в игра Федерико Димарко на мястото на Луиш Енрике, а италианецът вкара гол и направи асистенция.

„Един мач продължава 100 минути и може да бъде обърнат“, заяви Киву след края на мача.

Стефано Морено откри резултата с прехвърлящ удар от близо 30 метра, а голът дойде след грешка на стража на домакините Зомер, който бе излязъл извън наказателното поле в опит да изнесе топката.

„Вината беше моя, защото аз съм този, който има определени изисквания към вратаря. Понякога поставям Ян в затруднено положение. След това ни вкараха от статично положение. Но после показахме гордост и продължихме да натискаме с качество и интензивност, и успяхме да обърнем развоя. Отношението е това, което има значение. Може да страдаш в определени моменти, но важното е как реагираш. Бих казал, че се справихме много добре. Можехме да се сринем, но вместо това отборът продължи да прави това, което умее. Единственото, за което съжалявам, е, че не направихме резултата 4:2 по-рано, а чак в края. Но шапки долу за момчетата, те дават всичко от себе си, за да направят сезона конкурентен и да покажат, че работим за постигане на целите си“, призна Киву.

Франческо Пио Еспозито също бе сред героите на вечерта, тъй като той вкара третия гол, с който неговият тим обърна срещата. Нападателят се разписва отново в много важен момент, след като се разписа и при успеха с 1:0 срещу Лече десетина минути преди края.

„Той наистина иска да се докаже и да се раздаде. Поема отговорност, както всичките ни 25 играчи. И ако нещата не вървят добре, вината винаги ще бъде моя, защото понякога ги притискам твърде много. Щастлив съм, че вярват в нашата работа“, коментира Киву.

Киву се появи със закъснение за интервюто си след мача, тъй като се е нуждаел от медицинска помощ от лекарите на Интер.

„Натъпках се с болкоуспокояващи за гърба. Утре децата ми ме искат свеж, а и съпругата ми го очаква. Трябва да съм готов да бъда добър съпруг и добър баща“, разкри той.

Това предизвика и въпрос дали няма да гледа дербитата Ювентус-Наполи и Рома-Милан през уикенда.

„Отново този въпрос… Имам страст към футбола, която надхвърля работата ми. Понякога съм уморен, защото гледам толкова много мачове, но знам, че трябва да ги гледаш, за да се учиш. Ако имам възможност да ги гледам, ще го направя, но семейството ми е приоритет, защото посвещавам твърде много време на тези фантастични момчета и често пренебрегвам дълга си на съпруг и баща. И тъй като те го заслужават, понякога трябва да изключиш и да не мислиш твърде много за футбол. Семейството винаги е на първо място“, заключи той.