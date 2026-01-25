Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Арсенал и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 25 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на стадион "Емиратс" в Лондон и тя може да окаже съществено значение за развитието на ситуацията в челото на класирането.

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с 50 точки след 22 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща защита, допускайки само 14 гола, докато са отбелязали 40. Манчестър Юнайтед се намира на пета позиция с 35 точки от същия брой мачове, като изостава с цели 15 точки от лидера. "Червените дяволи" имат по-слаба защита, допускайки 32 гола, но са отбелязали 38. Победа за Арсенал би затвърдила лидерската им позиция, докато евентуален успех на гостите би им дал шанс да се доближат до зоната на Шампионската лига и да намалят разликата с водача.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. "Топчиите" постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Интер в Шампионската лига (1:3) на 20.01.2026 г. Преди това завършиха наравно с Нотингам Форест (0:0) в Премиър лийг на 17.01.2026 г. Лондончани надделяха над Челси в Карабао Къп (2:3) на 14.01.2026 г., а след това разгромиха Портсмут с 1:4 в мач от ФА Къп на 11.01.2026 г. В началото на януари Арсенал завърши наравно с Ливърпул (0:0) в първенството. Манчестър Юнайтед показва колеблива форма с една победа, три равенства и една загуба в последните си пет мача. "Червените дяволи" постигнаха важна победа срещу градския си съперник Манчестър Сити (2:0) на 17.01.2026 г. в Премиър лийг. Преди това отпаднаха от ФА Къп след загуба от Брайтън (1:2) на 11.01.2026 г. Юнайтед записа три последователни равенства – с Бърнли (2:2) на 07.01.2026 г., с Лийдс (1:1) на 04.01.2026 г. и с Уулвърхамптън (1:1) на 30.12.2025 г.

Изходът от двубоя може да донесе поводи за радост на "червените дяволи" заради грешната стъпка на Ливърпул срещу Уулвърхамптън вчера вечерта. Трите точки биха изпратили момчетата на Карик в четворката на мястото на вечните им съперници.

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Междувременно от Юнайтед ще наблюдават и какво се случва в столицата Лондон, където друг от конкурентите за местата, даващи право на участие в Шампионската лига прз следващия сезон - Челси ще играе градско дерби с Кристъл Палас.

Челси поглежда към топ 4