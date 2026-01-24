Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. В Ман Юнайтед са започнали вътрешно разследване

В Ман Юнайтед са започнали вътрешно разследване

  • 24 яну 2026 | 15:15
  • 604
  • 0
В Ман Юнайтед са започнали вътрешно разследване

В Манчестър Юнайтед е започнало вътрешно разследване, чиято цел е да бъде открит източника, от който е изтекъл целия титулярен състав на тима часове преди дербито с Манчестър Сити през миналата седмица, информира вестник “Сън”. Избранниците на Майкъл Карик за дербито се появиха в социалните мрежи няколко часа преди старта на сблъсъка и се потвърдиха впоследствие. Това все пак не попречи на футболистите на “червените дяволи” да изиграят един от най-силните си мачове от началото на сезона и да спечелят с 2:0 срещу градския съперник. На “Олд Трафорд” от поне две години продължават с целенасочените си опити да спрат изтичането на информация към медиите и социалните мрежи, но до момента не са постигнали особен успех.

Карик за срещата с Арсенал: Очаквам с нетърпение този мач, те имат много силни страни
Карик за срещата с Арсенал: Очаквам с нетърпение този мач, те имат много силни страни

Подобни разследвания и различни мерки бяха взети още по времето на Ерик тен Хаг, а впоследствие и при Рубен Аморим. Във времето тази ситуация е била свързвана с хора, работещи в клуба, но най-вече с футболисти, които имат достъп до съблекалнята и често са преки свидетели на част от превръщащите се впоследствие заглавие из местната преса. Често в медиите се твърди, че източници на подобна информация са и играчи, които не са доволни от мениджъра и по този начин саботират неговата работа.

Неделната вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Неделната вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал може да излезе начело при победа срещу Виляреал

Реал може да излезе начело при победа срещу Виляреал

  • 24 яну 2026 | 07:22
  • 3826
  • 3
Байерн Мюнхен излиза за седма поредна победа

Байерн Мюнхен излиза за седма поредна победа

  • 24 яну 2026 | 07:04
  • 1985
  • 1
Ливърпул гостува на Борнемут в опит за първа шампионатна победа след нова година

Ливърпул гостува на Борнемут в опит за първа шампионатна победа след нова година

  • 24 яну 2026 | 06:53
  • 3093
  • 0
Манчестър Сити приема костеливия орех Уулвърхамптън в опит да спре кризата

Манчестър Сити приема костеливия орех Уулвърхамптън в опит да спре кризата

  • 24 яну 2026 | 06:42
  • 2684
  • 4
Появи се нова информация за Мудрик

Появи се нова информация за Мудрик

  • 24 яну 2026 | 05:06
  • 6426
  • 5
Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

  • 24 яну 2026 | 04:50
  • 2339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 4599
  • 21
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 40564
  • 35
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 27002
  • 55
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 10852
  • 2
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 18942
  • 16
Всички резултати от ден 7 на Australian Open

Всички резултати от ден 7 на Australian Open

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 11293
  • 1