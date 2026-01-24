В Ман Юнайтед са започнали вътрешно разследване

В Манчестър Юнайтед е започнало вътрешно разследване, чиято цел е да бъде открит източника, от който е изтекъл целия титулярен състав на тима часове преди дербито с Манчестър Сити през миналата седмица, информира вестник “Сън”. Избранниците на Майкъл Карик за дербито се появиха в социалните мрежи няколко часа преди старта на сблъсъка и се потвърдиха впоследствие. Това все пак не попречи на футболистите на “червените дяволи” да изиграят един от най-силните си мачове от началото на сезона и да спечелят с 2:0 срещу градския съперник. На “Олд Трафорд” от поне две години продължават с целенасочените си опити да спрат изтичането на информация към медиите и социалните мрежи, но до момента не са постигнали особен успех.

Подобни разследвания и различни мерки бяха взети още по времето на Ерик тен Хаг, а впоследствие и при Рубен Аморим. Във времето тази ситуация е била свързвана с хора, работещи в клуба, но най-вече с футболисти, които имат достъп до съблекалнята и често са преки свидетели на част от превръщащите се впоследствие заглавие из местната преса. Често в медиите се твърди, че източници на подобна информация са и играчи, които не са доволни от мениджъра и по този начин саботират неговата работа.

Снимки: Gettyimages