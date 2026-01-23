Джо Гомес се надява победата в Марсилия да донесе увереност на Ливърпул

Победата в Марсилия ще донесе увереност на футболистите на Ливърпул, които през идния уикенд ще опитат да спрат серията си от равенства в английското първенство, заяви защитникът Джо Гомес. Мърсисайдци надиграха французите с 3:0, а в събота от 19:30 часа ще гостуват на Борнемут.
"Този мач трябва да ни даде увереност и да извлечем позитивите от него. Сухите мрежи винаги са добра основа за това. Справихме се отлично в защита и записахме убедителна победа. През уикенда ще срещнем Борнемут, които винаги играе с висок интензитет. Това гостуване няма да бъде лесно, но ще опитаме да запазим положителните неща от Марсилия", заяви Гомес.
"Всеки знае колко добър отбор е Борнемут и колко сплотен колектив имат. Този клуб беше много успешен през последните години и въпреки че загубиха някои от играчите си, те винаги успяват да ги заместят с талантливи футболисти. Имат и страхотен мениджър", каза още бранителят.
Ливърпул е в серия от 13 мача без загуба във всички турнири, но мърсисайдци са с четири поредни равенства във Висшата лига и ще опитат да прекратят тази тенденция. След това "червените" ще приемат Карабах в мач от Шампионската лига в преследване на място в челната осмица на турнира.
"Позицията ни в първенството не е добра, защото искаме да си защитим титлата. В Шампионската лига в момента целта е да достигнем до топ 8 и да продължаваме да опитваме да спечелим трофей. Винаги преследваме това", завърши бранителят на "червените".