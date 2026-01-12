Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

  • 12 яну 2026 | 19:28
  • 4438
  • 14

Вратарят Густаво Бусато си взе емоционално сбогуване с ЦСКА. Бразилецът се превърна в чужденеца с най-много мачове в историята на "армейците" - 204. Той пристигна на "Армията" през лятото на 2019 г. и по време на престоя си в клуба спечели Купата на България.

Ето какво написа Бусато в социалните мрежи:

"Днес слагам край на една глава от живота си.

Почти 7 години живеех интензивно за ЦСКА. Всеки път, когато стъпвах на терена, оставях не само работата си, но и сърцето си. Днес, с тежко сърце, се сбогувам, но с истината, че винаги съм се стремял да дам най-доброто от себе си.

Тук семейството ми растеше, роди се дъщеря ми и аз също се развивах. Получих невъобразими благословии. Играх на европейски първенства срещу велики отбори, мачове и квалификации, които ще останат в историята, не само моята, но и на клуба.

Станах чуждестранният играч с най-много мачове за клуба, в допълнение към други рекорди, които постигнах с помощта на моите съотборници.

Винаги ще пазя в сърцето си цялата обич, която получих тук, особено от децата, които ме гледаха по най-искрения си начин.

Спомените ще бъдат запазени и записани завинаги; никой не може да изтрие това.

Благодаря на Бог, без Него нищо от това нямаше да е възможно, на всички играчи, треньорски щаб и служители през всичките години, които работиха тук, и на приятелите, които създадох в тази страна, които ще нося със себе си цял живот.

И винаги ще бъда благодарен, защото ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства. И тази емблема винаги ще бъде почитана от мен".

