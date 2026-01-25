ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета

Минималното тегло на болидите във Формула 1 за 2026 беше е намалено с 30 килограма, на 768 без горивото, но отборите се опасяват, че няма да могат да олекотят толкова новите си коли. Те дори поискаха по-високо минимално тегло, но във ФИА са на мнение, че колите във Формула 1 трябва да минат на диета.

Това е драстична промяна и се очаква да се превърне в едно от основните полета за развитие в началото на новата ера. Съществуват сериозни опасения, изразени от шефа на Уилямс Джеймс Ваулс, че много от отборите няма да успеят да покрият новия лимит в началото на 2026 година.

Въпреки това ФИА е твърдо решена да се придържа към принципите си и да се бори с тенденцията за постоянно „качване на килограми“ на болидите през годините, докато отборите търсят по-висока скорост и безопасност. За сравнение, от 2010 година насам минималното тегло се е увеличило със 180 килограма.

В изявление за motorsport.com по време на събитието Autosport Business Exchange в Лондон, директорът на ФИА, отговарящ за едноместните болиди Николас Томбазис заяви: „Бихме искали да подложим Формула 1 на диета. В момента преминаваме от затлъстяване към наднормено тегло и трябва да положим още усилия за бъдещето.“

„Бяхме категорични, че няма да променяме теглото по искане на отборите. Смятаме, че това е като диета – изисква дисциплина и известен натиск, за да се постигне резултат“, добави той.

„Това, което се случваше в предишните цикли на промени в правилника, е, че отборите проектират системи, които, разбира се, подобряват представянето. Те не са от съществено значение за функционирането на колата, а просто я правят малко по-добра. Има много такива системи. Ако погледнете един болид от Формула 1, ще видите огромно изобилие от подобни устройства или дизайни, които правят съвременната кола около 50 пъти по-сложна от тази преди 20 години."

„Много от тези системи се появяват в колата и след това отборите казват: „Е, колата ни е с пет килограма по-тежка, не трябва ли да увеличим теглото?“ В миналото бяхме по-гъвкави и се опитвахме да се съобразим. Тази година казахме: „Не, това е лимитът, по него трябва да работите“. И доколкото ни е известно, има отбори, които са малко под теглото, така че е напълно постижимо.“

„Отборите трябва да бъдат много внимателни, когато проектират дадена система. Те трябва да си кажат: „Тази система ще ни донесе Х време на обиколка, но ще тежи килограм и половина повече – струва ли си?“ Необходимо е да взимат това решение по-съзнателно.“

„През последните около 20 години теглото се покачваше, главно поради комбинация от фактори. Единият е безопасността – колите са много по-сигурни, разбира се, и със сигурност никога не бихме направили компромис с това", уточни Томбазис.

