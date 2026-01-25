Популярни
Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1

  • 25 яну 2026 | 12:04
Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1

Програмата на първия предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който стартира утре в Барселона, стана ясна.

Изпитанията на „Каталуния“ ще продължат общо пет дни, но всеки отбор ще има правото да участва в само три от тях. Макларън и Ферари вече потвърдиха, че ще стартират своята подготовка най-рано от втория ден, докато Уилямс ще пропусне изцяло теста в Барселона заради забавяне с производството на FW48.

Иначе във всеки един от предвидените пет дни за подготовка на „Каталуния“ зеленият светофар ще светва в 9:00 часа местно време (10:00 българско) и пистата ще бъде отворена в продължение на осем часа. При нужда даден ден може да бъде удължен с още 60 минути, ако има достатъчно дневна светлина.

Тестът в Барселона ще се проведе при закрити врата и на него няма да бъдат допускани дори представители на медиите. Това обаче ще се промени по време на двата теста, който се предвидени в Бахрейн през февруари.

