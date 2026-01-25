Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

  • 25 яну 2026 | 10:53
  • 461
  • 0
Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели публикува избора на гуми на всички отбори за предстоящия следващата седмица първи предсезонен тест за 2026 година в Барселона.

Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?
Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?

Според регламента всеки тим получава общо 25 комплекта гуми за цялата продължителност на изпитанията на „Каталуния“. Те ще стартират в понеделник и ще завършат в петък, но отборите ще имат право да участват в само три от петте дена за подготовка.

В Барселона Пирели ще предостави само трите си най-твърди модела сликове плюс двата модела гуми за мокро. Прави впечатление, че отборите масово са предпочели да заложат на моделите С2 и С3, като Ред Бул, Рейсинг Булс и Хаас дори няма да разполагат с най-твърдата смес С1. Отборът на Уилямс също не е заявил от най-твърдите сликове, но това е без значение предвид факта, че британският тим ще пропусне изцяло теста в Барселона заради забавяне с работата по FW48.

Отборът на Уилямс потвърди, че ще пропусне изцяло теста в Барселона
Отборът на Уилямс потвърди, че ще пропусне изцяло теста в Барселона

Отборът с най-малък брой от гумите С3 е Ферари, който има само три комплекта от най-меката смес, която ще бъде на разположение на отборите в Барселона. Вместо това Скудерията са заявили общо 12 комплекта от сместа С2 и четири от С1. От гледна точка мокрите гуми най-много са заявили от Хаас – шест комплекта интермедия и два комплекта гуми за екстремно мокра писта.

Този избор на гуми от страна на отборите подсказва, че в Барселона идната седмица те действително няма да гонят оптимално представяне, а по-скоро ще гледат да научат максимално много за работата на изцяло новите си коли. Това обаче със сигурност ще се промени по време на двата теста в Бахрейн през февруари, когато тимовете вече ще започнат да търсят по-добрата скорост.

Снимки: Pirelli

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

  • 24 яну 2026 | 21:47
  • 2029
  • 0
Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

  • 24 яну 2026 | 21:30
  • 1468
  • 0
Люис Хамилтън с интересно признание след първите обиколки с новата кола

Люис Хамилтън с интересно признание след първите обиколки с новата кола

  • 24 яну 2026 | 21:04
  • 2758
  • 0
Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

  • 24 яну 2026 | 18:13
  • 1864
  • 0
Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

  • 24 яну 2026 | 17:59
  • 468
  • 0
Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

  • 24 яну 2026 | 17:36
  • 724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 15624
  • 22
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 18396
  • 21
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 15578
  • 23
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 10110
  • 6
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 10523
  • 31
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

  • 25 яну 2026 | 11:10
  • 6205
  • 1