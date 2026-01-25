Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели публикува избора на гуми на всички отбори за предстоящия следващата седмица първи предсезонен тест за 2026 година в Барселона.

Според регламента всеки тим получава общо 25 комплекта гуми за цялата продължителност на изпитанията на „Каталуния“. Те ще стартират в понеделник и ще завършат в петък, но отборите ще имат право да участват в само три от петте дена за подготовка.

В Барселона Пирели ще предостави само трите си най-твърди модела сликове плюс двата модела гуми за мокро. Прави впечатление, че отборите масово са предпочели да заложат на моделите С2 и С3, като Ред Бул, Рейсинг Булс и Хаас дори няма да разполагат с най-твърдата смес С1. Отборът на Уилямс също не е заявил от най-твърдите сликове, но това е без значение предвид факта, че британският тим ще пропусне изцяло теста в Барселона заради забавяне с работата по FW48.

Отборът с най-малък брой от гумите С3 е Ферари, който има само три комплекта от най-меката смес, която ще бъде на разположение на отборите в Барселона. Вместо това Скудерията са заявили общо 12 комплекта от сместа С2 и четири от С1. От гледна точка мокрите гуми най-много са заявили от Хаас – шест комплекта интермедия и два комплекта гуми за екстремно мокра писта.

Този избор на гуми от страна на отборите подсказва, че в Барселона идната седмица те действително няма да гонят оптимално представяне, а по-скоро ще гледат да научат максимално много за работата на изцяло новите си коли. Това обаче със сигурност ще се промени по време на двата теста в Бахрейн през февруари, когато тимовете вече ще започнат да търсят по-добрата скорост.

Снимки: Pirelli