Дон Флавио каза кое е било единственото му условие да се върне в Алпин

Флавио Бриаторе разкри, че неговото единствено условие да се завърне в ръководната структура на Алпин, е било френският тим да смени задвижващите системи на Рено с тези на Мерцедес, което се и случва през 2026 година.

Ahoy 2026 season 👋⚓️



Flavio, Pierre, Franco and Paul took a trip to the bridge of the MSC World Europa 🌊 pic.twitter.com/g0bvvwnMrQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Въпреки че Алпин е собственост на Рено, френската компания избра да закрие своята дивизия за двигателите и да стане клиентски тим на Мерцедес. Тази новина беше обявена в края на 2024 година, няколко месеца след завръщането на Бриаторе в Енстоун.

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

„В момента, в който с Лука де Мео (бившият главен изпълнителен директор на Рено) започнахме да говорим за моето завръщане в отбора, аз имах само едно условие, което беше да имаме двигателите на Мерцедес. Нямаше план Б, това беше единственият план.



„Аз исках двигателите на Мерцедес. Имаше само един начин да се върна, защото в този момент трябва да си с най-добрите хора. И хората с Мерцедес, започнахме работа с тях и беше обещаващо. Изненадващо е как те работят с нас. Отношенията ни са супер. Точно това търсехме ние. Исках да водя дискусия с най-добрите. С вторите най-добри, нямах интерес“, обясни Бриаторе по време на представянето на Алпин в петък.

Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

Той също така каза, че със задвижващата система на Мерцедес Алпин вече няма да има оправдания за изоставането си от челото. Именно по-слабата мощност на Рено беше една от причините Алпин да се фокусира изцяло върху колата си за 2026 година още в ранната фаза на сезон 2025, което се отрази и на крайното класиране на френския тим, който завърши последен в конструкторския шампионат.

ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

„Ако бяхме продължили да развиваме колата за 2025 година, може би нямаше да завършим десети, а девети. На всяко състезание аз питах колко ще губим от двигателя. Веднъж беше четири десети, друг път три и половин или дори пет. А миналата година в три десети се събираха 14 коли, така че вместо да подобряваме колата за 2025, тъй като двигателят така или иначе щеше да е същият, ние просто я загърбихме. Тотално спряхме развитието ѝ и насочихме всичките ни условия върху колата за сезон 2026.



„Поне сега няма да разпитвам колко ще губим във всяко състезание заради двигателя. Вече никой не говори за него, никой не говори за скоростната кутия. Поне има две неща, за които не трябва да се грижим вече“, заяви Бриаторе.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages