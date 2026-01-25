Популярни
Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите

  • 25 яну 2026 | 12:48
  • 736
  • 0

Според информация от Ферари, Скудерията е едва третият тим във Формула 1, който е успял да стигне до минималното тегло на новите автомобили за сезон 2026.

За предстоящата кампания минималното тегло на болидите във Формула 1 беше намалено на 768 килограма без горивото, което с 30 килограма по-малко в сравнение с миналата година.

Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1
Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1

През зимната пауза на няколко пъти се появиха предположения, че олекотяването на болидите ще бъде много трудна задача и засега с нея са се справили само Ауди, Алпин и Ферари.

За Уилямс се появи информация, че новият FW48 е доста над минималните килограми, но тимът ще пропусне шейкдауна в Барселона заради проблеми с краш теста на новото шаси.

Тепърва предстои да разберем дали фаворитите Макларън, Мерцедес и Ред Бул ще успеят да се справят с по-ниското минимално тегло. Задачата с олекотяването на колите е трудна, тъй като промените по хибридните системи увеличиха теглото им.

Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона
Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона
Снимки: Imago

