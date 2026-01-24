СФК Раковски и Марица (Пловдив) завършиха наравно, домакините събраха 1000 лева за болно дете

1:1 приключи приятелската среща между СФК Раковски и гостуващия му Марица (Пловдив). Петър Атанасов откри за домакините в 22-ата минута. В 34-ата Олджай Алиев изравни. Имаше още интересни моменти. Треньорите дадоха шанс за изява на всичките си налични футболисти.

Тези на СФК Раковски се включиха в благотворителната инициатива под надслов „Светлина за Радослав“. На входа на стадиона, както и до трибуните, бяха поставени дарителски кутии за набиране на финансови средства в подкрепа на малкия Радослав Нонов. След контролата стана ясно, че събраната сума е 1005 лева. На детето му предстои спешна операция в Турция, която ще спаси неговото зрение, тъй като то страда от ретинопатия, достигнала вече до най-тежката пета степен. Това води до слепота, ако не се случи интервенцията до броени дни. Всички операции са на стойност 50 000 евро.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук