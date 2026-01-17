СФК Раковски допусна обрат и загуби

СФК Раковски отстъпи с 2:3 на гостуващия му Национал (София) в приятелска среща. Силно първо полувреме за домакините. Предимството материализираха Георги Балджийски и Петър Атанасов с головете си, съответно в 11-а и 30-ата минута. Секунди преди почивката, столичани върнаха едно попадение. Половината от основните футболисти на Раковски не играха след почивката. Играчите на Национал достигнаха до победния обрат с попадения в 66-а и 75-ата минута. Всички налични футболисти записаха минути в контролата.