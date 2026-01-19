Популярни
Марица (Пд): Винаги сме били трамплин за своите футболисти и трансферът на Георги Трифонов потвърждава това

  • 19 яну 2026 | 10:13
  • 367
  • 0
Марица (Пловдив) пожела успех на доскорошния си голмайстор Георги Трифонов, който осъществи трансфер от Трета лига директно в efbet Лига. Нападателят ще защитава цветовете на елитния Добруджа.

„Голмайсторът на Марица (Пловдив) и на ЮИ Трета лига Георги Трифонов подписа професионален договор със състезаващия се в елита тим на "Добруджа"! Трансферът е един от малкото директни от Трета в Първа лига. Георги Трифонов е част от "жълто-сините" от зимата на сезон 2022/23. Той се вписа чудесно в състава на "Марица", постепенно придоби опит, самочувствие и увереност и се превърна във водеща фигура за отбора си, като доказа и своята лоялност към него.

"Марица" е клуб, който винаги е бил трамплин за своите футболисти и настоящият трансфер потвърждава този факт за пореден път. Ще продължим да налагаме млади състезатели, които да надграждат своите умения в състава на "жълто-сините". Вярваме, че всеки може да сбъдне своята мечта, ако бъде отдаден на целите си и се труди здраво за постигането им. Знаем това - все пак ние повече от 100 години сбъдваме мечти!

Според действащите правила в българския футбол "Марица" няма да получи абсолютно никакъв финансов приход от преминаването на Георги Трифонов в "Добруджа", но въпреки това всички в клуба са радостни от новината за трансфера. От сърце желаем на Георги здраве, късмет и успехи! Нека покори нови върхове и да сбъдне още свои мечти! Благодарим за приноса му към представянето на тима от северен Пловдив и за лоялността му към клуба!

Дерзай, Георги! На добър час!“.

