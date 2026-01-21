Марица (Пд) се наложи над Левски (Карлово) в голов мач

Марица (Пловдив) записа победа във втората си контролна среща по време на зимната си подготовка. В сряда "жълто-сините" надиграха "Левски" (Карлово) с 4:2. Срещата се игра на изкуствения терен до Английската гимназия.

Джошуа Харис, Михаил Митев, Светлозар Джуров и Георги Петков не бяха на разположение на треньора Борислав Караматев и неговия екип поради контузии. И в този мач участие взеха много юноши от школата на клуба. Полузащитникът Сашо Лебанов, който бе привлечен преди няколко дни, също влезе в игра през второто полувреме. Той е и първото ново попълнение в отбора на "Марица".

Съставът на "Марица" изигра добър мач и създаде доста положения пред вратата на противника. След центриране от корнер Даниел Спасов откри резултата за пловдивчани. Милен Танев изравни с плътен удар от средна дистанция, но Олджай Алиев отново върна преднината на маричани, възползвайки се от страхотно подаване на Велиян Видолов. Самият Видолов удари греда 10 минути след подновяването на играта, след добри свои действия в наказателното поле на тимът от Карлово. Малко след това Алекс Богданов се пребори за една топка на аутлинията и намери капитанът Веселин Марчев, който технично отбеляза за 3:1. Костадин Татаров реализира за 4:1 с пета, с гръб към вратата, след центриране от фланга на Димитър Пройчев. "Марица" завърши срещата с изцяло юношески състав, който също стоеше добре на терена. Пет минути преди края на двубоя отборът на "Левски" (Карлово) стигна до второ попадение, след като техен състезател насочи добре топката долу, до гредата.

Следващата контролна среща за "Марица" е в събота - гостуване на СФК "Раковски". Мачът е от 13 часа на стадион "Г. С. Раковски".

МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Алекс Богданов, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Даниел Спасов, Олджай Алиев (Дениз Русев, Иван Коспартов, Ангел Пеев, Мартин Задума, Валентин Маринов, Илиян Савов, Хасан Байрям, Радослав Мицев, Сашо Лебанов, Алекс Николов)