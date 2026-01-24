Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе потвърди, че уволненият от Ред Бул Кристиан Хорнър преговаря за закупуването на миноритарен дял във френския тим.

Става въпрос за онези 24% на Otro Capital, към които има сериозен интерес от няколко кандидати, а Хорнър полага сериозни усилия да се върне в спорта, но досега не е постигнал пробив в нито един от отборите.

🚨| Alpine, Briatore Confirms: "Horner Is Negotiating The Purchase Of Otro Capital Shares":



Otro Capital, където инвеститор е и холивудската звезда Райън Рейнолдс, купи 24% от Алпин през 2023 година за 200 милиона долара, а сега този дял се оценява на около 700 милиона, което е показателно за ръста на оценката на отборите във Формула 1.

Предполага се, че Хорнър иска да влезе като акционер в тима, с който ще работи, за да може да се пребори за място в борда на директорите и оттам да търси позиция, свързана с прякото управление на тима.

„Otro искат да продадат дела си в Алпин – обясни Бриаторе на представянето на цветовата схема на Алпин вчера. – Но има няколко групи, които имат интерес да купят тези 24%, не знам какво ще стане.

„В момента, в който някой купи този дял, при нас пак остават 74-75% и ще дискутираме, но за момента ситуацията е такава.“

Бриаторе първо потвърди, че който и да е купувачът на дела на Otro, то той трябва да бъде одобрен от Рено, който е собственикът на Алпин.

„Познавам Кристиан от много години, говоря си с него, но той няма нищо общо с мен – уточни Бриаторе. – Първо, трябва да купят Otro, след това Рено трябва да приеме купувача и след това ще видим какво ще стане. Но Хорнър няма връзка с мен, тъй като той преговаря с Otro, а не с нас.“

