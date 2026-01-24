Хамилтън получи временен състезателен инженер

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън започва подготовката си за сезон 2026 с временен състезателен инженер, назначен му от Ферари преди общия шейкдаун в Барселона другата седмица.

За сега е сигурно, че Люис ще работи с Карло Санти в Барселона, но няма яснота кой ще получи за постоянно тази позиция. Вече се появиха слухове, че титулярният състезателен инженер на Хамилтън ще е човек с опит в Макларън, който не е продукт на йерархията на Маранело.

Карло Санти има сериозен опит и всъщност, той беше състезателен инженер на Кими Райконен – последният световен шампион на Ферари. В Барселона Санти ще работи заедно с Бриан Бози – състезателният инженер на Шарл Леклер, като на шейкдауна в Маранело Бози отговаряше за общо петте обиколки на Хамилтън и Леклер на „Фиорано“ вчера.

В средата на януари стана ясно, че досегашният състезателен инженер на Хамилтън Рикардо Адами преминава на друга работа във Ферари, като това решение дойде малко след твърденията от страна на тима, че британецът няма да сменя инженера си.

Снимки: Gettyimages