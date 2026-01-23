Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  23 яну 2026 | 13:07
  • 1114
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след победата на своя тим над Гангуон в контролна среща в Турция. “Червените” се наложиха с 5:2, а това беше последна проверка за родния тим в южната ни съседка.

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

“Оценката ми е много добра за лагера, свършихме работата, която бяхме планирали. Радвам се, че завърши с положителен резултат за нас, защото целият отбор се постара много и се надявам след това да се отблагодари това и първенството.

Всички се натовариха еднакво. От първата контрола коментираме с вас, че всички искам да получат равен брой минути, за да може всеки да е достатъчно подготвен. Влагат усилия в мачовете и се надявам тази работа да даде резултата в по-нататъчните двубои.

В момента ми е трудно да определя титулярните 11. Всички се влагат, разполагам с футболисти, които имат качества. Оттук нататък всеки трябва да се вложи и да докаже мястото си на терена.

Всички се влагат добре в контролите. В тренировките всички са сериозни. Разполагам с група от хора, която знае какво търсим като работа. Надявам се оттук нататък да имаме късмет, шанс и всеки от тях да бъде на ниво.

Имаме достатъчно време до първия мач. Дано се подготвим по начина, по който искаме.

Не съм запознат за нещо подобно за Турицов. Ако има нов футболист, ще разберете. Искаме да направим отбор, който да радва окото. Търсим добри футболисти, които биха засили конкуренцията.

Турицов може да потегли за Израел
Турицов може да потегли за Израел

Представянето на Брахими днес се отдава на неговото постоянство, всеотдаденост е в тренировъчния процес. Може да служи за пример.

Искахме да разпределим еднакво игрово време. Това, че се появиха толкова българи днес за мен е радващо. Аз се радвам, когато имам възможност да работя с българи.

Зарежда ни, изключително сме щастливи да имаме подкрепа, където и да се намираме в света. За нас е важно заедно да сме в този процес”, заяви Янев.

