Голяма агитка на ЦСКА оглася Сиде

  • 23 яну 2026 | 11:11
  • 807
  • 5

Сериозна група фенове на ЦСКА се събра на трибуната в комплекса "Сиде Стар Спорт" в турския курорт Сиде, където отборът на Христо Янев играе срещу Гангуон от Южна Корея. Двубоят се играе при силен вятър и непрестанен дъжд.

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците
ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

Със започването на проверката на стадиона пристигнаха още привърженици на "армейците" - мачът беше преместен снощи в посока Алания заради бурята и дъждовете в района на Белек.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

