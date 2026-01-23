Голяма агитка на ЦСКА оглася Сиде

Сериозна група фенове на ЦСКА се събра на трибуната в комплекса "Сиде Стар Спорт" в турския курорт Сиде, където отборът на Христо Янев играе срещу Гангуон от Южна Корея. Двубоят се играе при силен вятър и непрестанен дъжд.

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

Със започването на проверката на стадиона пристигнаха още привърженици на "армейците" - мачът беше преместен снощи в посока Алания заради бурята и дъждовете в района на Белек.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия