Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?

Уилямс може да пропусне изцяло закрития тест в Барселона от 26 до 30 януари, съобщиха източници от британския тим във Формула 1. Сесията официално се казва шейкдаун, като отборите трябва да изберат три от петте дни, в които да работят на познатото им каталунско трасе с новите автомобили за сезон 2026.

Заради сериозните промени в техническите правила преди новия сезон отборите получиха общо 9 тестови дни - 3 в Барселона и още на два пъти по три в Бахрейн, където през февруари ще са официалните изпитания преди старта на кампанията.

Проблемите на Уилямс са свързани с новия автомобил FW48, като се предполага, че става въпрос за неуспешните опити на тима на намали теглото на колата, както и неподходящото разпределение на теглото между двата моста на шасито. Твърди се, че първите промени по новото шаси са факт, но има сериозна вероятност тимът да не е готов навреме, за да замине за Барселона.

Интересното е, че в Уилямс с това се занимава Мат Хърман, който беше технически директор на Алпин и беше уволнен от тима, след като А524 се оказа, че е твърде тежък и екипът на Хърман не успя да реши проблемите му.

През декември шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че тимът е планирал ден за снимки на FW48 преди шейкдауна в Барселона, но тази сесия беше тихомълком отменена. От отбора никой не коментира прогреса по създаването на FW48, като още в началото на следващата седмица ще стане ясно дали тези слухове отговарят на истината. Официалното представяне на новия автомобил на тима е насрочено за 3 февруари.

