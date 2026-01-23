Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?

  23 яну 2026 | 12:22
Уилямс може да пропусне изцяло закрития тест в Барселона от 26 до 30 януари, съобщиха източници от британския тим във Формула 1. Сесията официално се казва шейкдаун, като отборите трябва да изберат три от петте дни, в които да работят на познатото им каталунско трасе с новите автомобили за сезон 2026.

Заради сериозните промени в техническите правила преди новия сезон отборите получиха общо 9 тестови дни - 3 в Барселона и още на два пъти по три в Бахрейн, където през февруари ще са официалните изпитания преди старта на кампанията.

Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"
Проблемите на Уилямс са свързани с новия автомобил FW48, като се предполага, че става въпрос за неуспешните опити на тима на намали теглото на колата, както и неподходящото разпределение на теглото между двата моста на шасито. Твърди се, че първите промени по новото шаси са факт, но има сериозна вероятност тимът да не е готов навреме, за да замине за Барселона.

Интересното е, че в Уилямс с това се занимава Мат Хърман, който беше технически директор на Алпин и беше уволнен от тима, след като А524 се оказа, че е твърде тежък и екипът на Хърман не успя да реши проблемите му.

ФИА иска да реши въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона
През декември шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че тимът е планирал ден за снимки на FW48 преди шейкдауна в Барселона, но тази сесия беше тихомълком отменена. От отбора никой не коментира прогреса по създаването на FW48, като още в началото на следващата седмица ще стане ясно дали тези слухове отговарят на истината. Официалното представяне на новия автомобил на тима е насрочено за 3 февруари.

От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1
Снимки: Gettyimages

