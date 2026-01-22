От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1

Матиа Биното защити амбициозната цел, която отборът на Ауди си постави, а именно да се бори за титлата във Формула 1 през 2030 година.

Защо от Ауди искаха да са първи на пистата през 2026 година?

Това не е първият случай, в който тим си поставя подобна цел, но историята е показала, че тези цели почти никога не се превръщат в действителност. В Ауди обаче са изготвили план как да достигнат върха, а неговото изпълнение започнат още през сезон 2025, последният на тима като Заубер.

„Ние имаме крайна цел за 2030 и трябва да си поставим междинни станции по пътя ни към върха на планината. Като Заубер миналата година ние си бяхме поставили за цел да печелим точки във всяко състезание, което ние успяхме да постигне от деветото състезание нататък.



„Ние дискутирахме вътрешно каква ще е целта ни за сезон 2026, която да е първата ни междинна спирка. Дали тя ще бъде класиране в шампионата, или брой спечелени точки в края на сезона? Първоначално си казахме, че ще трябва да спечелим повече точки спрямо миналата година, но след това размислихме, знаейки, че сме напълно нов отбор, с напълно нова задвижваща система при напълно нови правила.



„Затова ние решихме, че за нас най-важното през 2026 година ще бъде да станем сериозен конкурент. Това става чрез поведение и възприемане. Надявам се до края на сезона другите отбори да ни приемат като сериозен конкурент за бъдещето, когато да се борим за победи в челото. Всичко зависи от подхода, ние не трябва да се възгордяваме, а да се учим от грешките и провалите ни. Ще се радвам, ако ние бъдем приети като сериозен и силен конкурент“, обясни Биното.

