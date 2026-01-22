Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

Отборът на Мерцедес представи своя болид за сезон 2026 във Формула 1, който ще носи името W17 и отново ще бъде управляван от Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, които ще си партнират в състава на Сребърните стрели за втора поредна година.

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Автомобилът е изграден по изцяло новите технически правила, които влизат в сила във Формула 1 от този сезон. Те включват нови задвижващи системи, както и промени по шаситата и аеродинамиката с премахване на граундефекта, който диктуваше събитията през последните години.

F1 2026 has arrived 👊 Get your first look at the W17 🤩 pic.twitter.com/gV8i22De0Q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

А в следобедните часове Мерцедес се насочи към „Силвърстоун“, за да направи и шейкдаун на своето ново произведение. Първи честта да седне зад волана на W17 имаше Ръсел, който завъртя първите километри на колата на мократа писта, която се намира на само броени километри от базата на Сребърните стрели в Бракли.

Rolling out for our first laps of F1 2026 😤 pic.twitter.com/V2hvUTv3Gx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Същинските тестове на W17 ще започнат в началото на следващата седмица, когато ще стартират първият предсезонен тест за годината в Барселона. След него ще има още два тридневни теста в Бахрейн през февруари, а сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия между 6 и 8 март.