Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

  • 22 яну 2026 | 15:56
  • 594
  • 0
Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

Отборът на Мерцедес представи своя болид за сезон 2026 във Формула 1, който ще носи името W17 и отново ще бъде управляван от Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, които ще си партнират в състава на Сребърните стрели за втора поредна година.

Автомобилът е изграден по изцяло новите технически правила, които влизат в сила във Формула 1 от този сезон. Те включват нови задвижващи системи, както и промени по шаситата и аеродинамиката с премахване на граундефекта, който диктуваше събитията през последните години.

А в следобедните часове Мерцедес се насочи към „Силвърстоун“, за да направи и шейкдаун на своето ново произведение. Първи честта да седне зад волана на W17 имаше Ръсел, който завъртя първите километри на колата на мократа писта, която се намира на само броени километри от базата на Сребърните стрели в Бракли.

Същинските тестове на W17 ще започнат в началото на следващата седмица, когато ще стартират първият предсезонен тест за годината в Барселона. След него ще има още два тридневни теста в Бахрейн през февруари, а сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия между 6 и 8 март.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

  • 21 яну 2026 | 20:06
  • 11382
  • 3
Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

  • 21 яну 2026 | 19:50
  • 1766
  • 0
Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

  • 21 яну 2026 | 18:43
  • 4569
  • 1
Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

  • 21 яну 2026 | 18:09
  • 2215
  • 0
Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

  • 21 яну 2026 | 17:38
  • 2075
  • 0
Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 2993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 3391
  • 1
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 24920
  • 52
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 7398
  • 5
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 10806
  • 11
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 1973
  • 1
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 15479
  • 23