Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

Отборът на Мерцедес представи своя болид за сезон 2026 във Формула 1, който ще носи името W17 и отново ще бъде управляван от Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, които ще си партнират в състава на Сребърните стрели за втора поредна година.
Автомобилът е изграден по изцяло новите технически правила, които влизат в сила във Формула 1 от този сезон. Те включват нови задвижващи системи, както и промени по шаситата и аеродинамиката с премахване на граундефекта, който диктуваше събитията през последните години.
А в следобедните часове Мерцедес се насочи към „Силвърстоун“, за да направи и шейкдаун на своето ново произведение. Първи честта да седне зад волана на W17 имаше Ръсел, който завъртя първите километри на колата на мократа писта, която се намира на само броени километри от базата на Сребърните стрели в Бракли.
Същинските тестове на W17 ще започнат в началото на следващата седмица, когато ще стартират първият предсезонен тест за годината в Барселона. След него ще има още два тридневни теста в Бахрейн през февруари, а сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия между 6 и 8 март.