Макларън няма да стартира теста в Барселона от първия ден

Отборът на Макларън стана първият тим, който потвърди поне част от програмата си за предстоящия следващата седмица закрит предсезонен тест в Барселона.

Изпитанията на „Каталуния“ ще продължат от понеделник до петък, но според регламента всеки екип ще може да участва в само три от тези пет дена. А шампионите при конструкторите от последните два сезона със сигурност ще пропуснат откриващия ден за подготовка, но все още не е ясно дали те ще се включат във втория, или направо ще изчакат третия ден.

„Планираме да започнем да тестваме или от втория, или от третия ден, така че ние няма да тестваме в първия ден – заяви ръководителят на Макларън Андреа Стела. – Искаме да си дадем възможно най-много време за развитие.



„Може би знаете, че на отборите ни е позволено да тестваме в три от петте дена в Барселона. Ние ще започнем от втория или третия и ще тестваме три дни. Това винаги беше нашият план А. Има толкова много промени и не е задължително да сме първи на пистата.



„Искаме да си дадем възможно най-много време за развитие, защото във всеки един ден за дизайн и развитие, ние откриваме нещо ново. Ако си първи на пистата ти ще имаш успокоението, че си научил това, което трябва, възможно най-рано.



„В същото време това може да означава, че си финализирал дизайна и посоката на развитие на колата сравнително рано, но може би това е за сметка на още малко развитие. Предполагам, че за всяка кола ще има подобрения поне между теста в Барселона и първото състезание.



„Но ние преценихме, че ще е по-добре за целия сезон, ако започнем с възможно най-развита кола. Затова всичко е притиснато до лимита, но е поносимо. За момента планът ни е да започнем да тестваме във втория ден, не намирахме смисъл да бързаме за първия“, каза още италианецът.

