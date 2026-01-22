ФИА иска да решат въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона

Председателят на Комисията за състезания с едноместни болид към ФИА Николас Томбазис заяви, че във ФИА се надяват да намерят решение за въпроса за спорните двигатели на Мерцедес преди старта на сезона във Формула 1.

Според информация, която се появи малко преди Коледа, Сребърните стрели са намерили начин да заобиколят правилата за максимално сгъстяване на горивната смес в двигателя чрез използването на екзотични материали, които променят своята еластичност при нагряване. Това може да даде едни допълнителни между 15 и 20 конски сили, което пък предизвика вълна от недоволство от съперниците на Мерцедес.

От ФИА вече организираха среща с производителите на задвижващи системи, а Томбазис заяви, че се надява да бъде намерено решение още преди началото на сезона, който ще стартира с Гран При на Австралия между 6 и 8 март. Гръцкият специалист също така направи сравнение с предишно промени в правилата, при които даден тим е интерпретирал правилника по различен начин от предвиденото и е намирал дупки в него.

„Мисля, че ние трябва да внимаваме с подобни неща. В сравнение с миналото сега ние осъзнаваме много повече, че искаме всички отбори да интерпретират правилата по един и същ начин. Не искаме да печели този, който е направил най-умната интерпретация или някой, който е игнорирал всичко и е минал с камион през правилника.



„Така че ние искаме да избегнем всякакви скандали и да гарантираме, че всички разбират правилата по един и същ начин, когато започнем да се състезаваме. Неизбежно е при въвеждането на нови правила да изникнат определени неща. Но ние сме заели позицията, че е наша отговорност да решим тези проблеми преди първото състезание.



„Винаги ще има неща, които ние няма да сме предвидили правилно. Мога да дам един конкретен пример. Всеки отбор има около 80 аеродинамика, което прави на 800 за цялата решетка плюс трима във ФИА, така че сами виждате съотношението на работната сила. Но нито един от тези над 800 не хвана подскачането преди то да стане проблем на пистата през 2022, така че това беше изненада за всички.



„Но смятам, че тогава ние успяхме да овладеем ситуацията преди първото състезание. Не елиминирахме проблема напълно, но до средата на сезона вече почти никой не говореше за него. Така че смятам, че всички в индустрията и ФИА имат добър рекорд с реагирането на проблеми. Ако такива се появят, ние знаем как да реагираме. Разполагаме с добри хора, добри инструменти, работим с отборите, така че ние ще действаме, ако изникне нещо“, обясни Томбазис.