Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА иска да решат въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона

ФИА иска да решат въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона

  • 22 яну 2026 | 16:51
  • 146
  • 0
ФИА иска да решат въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона

Председателят на Комисията за състезания с едноместни болид към ФИА Николас Томбазис заяви, че във ФИА се надяват да намерят решение за въпроса за спорните двигатели на Мерцедес преди старта на сезона във Формула 1.

Според информация, която се появи малко преди Коледа, Сребърните стрели са намерили начин да заобиколят правилата за максимално сгъстяване на горивната смес в двигателя чрез използването на екзотични материали, които променят своята еластичност при нагряване. Това може да даде едни допълнителни между 15 и 20 конски сили, което пък предизвика вълна от недоволство от съперниците на Мерцедес.

В Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение за спорния двигател на Мерцедес
В Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение за спорния двигател на Мерцедес

От ФИА вече организираха среща с производителите на задвижващи системи, а Томбазис заяви, че се надява да бъде намерено решение още преди началото на сезона, който ще стартира с Гран При на Австралия между 6 и 8 март. Гръцкият специалист също така направи сравнение с предишно промени в правилата, при които даден тим е интерпретирал правилника по различен начин от предвиденото и е намирал дупки в него.

Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"
Мерцедес представи новата си колата и ѝ направи шейкдаун на "Силвърстоун"

„Мисля, че ние трябва да внимаваме с подобни неща. В сравнение с миналото сега ние осъзнаваме много повече, че искаме всички отбори да интерпретират правилата по един и същ начин. Не искаме да печели този, който е направил най-умната интерпретация или някой, който е игнорирал всичко и е минал с камион през правилника.

„Така че ние искаме да избегнем всякакви скандали и да гарантираме, че всички разбират правилата по един и същ начин, когато започнем да се състезаваме. Неизбежно е при въвеждането на нови правила да изникнат определени неща. Но ние сме заели позицията, че е наша отговорност да решим тези проблеми преди първото състезание.

„Винаги ще има неща, които ние няма да сме предвидили правилно. Мога да дам един конкретен пример. Всеки отбор има около 80 аеродинамика, което прави на 800 за цялата решетка плюс трима във ФИА, така че сами виждате съотношението на работната сила. Но нито един от тези над 800 не хвана подскачането преди то да стане проблем на пистата през 2022, така че това беше изненада за всички.

„Но смятам, че тогава ние успяхме да овладеем ситуацията преди първото състезание. Не елиминирахме проблема напълно, но до средата на сезона вече почти никой не говореше за него. Така че смятам, че всички в индустрията и ФИА имат добър рекорд с реагирането на проблеми. Ако такива се появят, ние знаем как да реагираме. Разполагаме с добри хора, добри инструменти, работим с отборите, така че ние ще действаме, ако изникне нещо“, обясни Томбазис.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

  • 21 яну 2026 | 20:06
  • 11384
  • 3
Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

  • 21 яну 2026 | 19:50
  • 1767
  • 0
Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

  • 21 яну 2026 | 18:43
  • 4570
  • 1
Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

  • 21 яну 2026 | 18:09
  • 2216
  • 0
Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

  • 21 яну 2026 | 17:38
  • 2075
  • 0
Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 2999
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 3503
  • 1
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 24992
  • 52
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 7459
  • 5
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 10903
  • 11
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 2019
  • 1
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 15517
  • 23