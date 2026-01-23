Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Крило на Лудогорец ще играе в Ботев (Пд) до края на сезона

Крило на Лудогорец ще играе в Ботев (Пд) до края на сезона

  • 23 яну 2026 | 09:55
  • 185
  • 0

Колумбийският футболист на Лудогорец Емерсон Родригес се присъедини към Ботев (Пловдив) в Анталия. 25-годишното крило ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от шампионите до края на сезона.

Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения
Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения

Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла - 9, отколкото за първия тим на Лудогорец, за който записа 8 срещи във всички турнири.

Tака той ще бъде седмото ново попълнение на Ботев. Другите нови играчи на “канарчетата” са Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш.

