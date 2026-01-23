Крило на Лудогорец ще играе в Ботев (Пд) до края на сезона

Колумбийският футболист на Лудогорец Емерсон Родригес се присъедини към Ботев (Пловдив) в Анталия. 25-годишното крило ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от шампионите до края на сезона.

Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла - 9, отколкото за първия тим на Лудогорец, за който записа 8 срещи във всички турнири.

Tака той ще бъде седмото ново попълнение на Ботев. Другите нови играчи на “канарчетата” са Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш.