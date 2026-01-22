Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения

  • 22 яну 2026 | 11:25
  • 533
  • 1
Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“, което е собственик на футболния клуб, притежавайки всичките 100 процента акции, свика извънредно общо събрание. То ще се проведе на 5 февруари в хотел "Радисън" в Пловдив и на него ще се взимат важни решения.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружението:

Управителният съвет на Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Източен 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на:

05.02.2026 г. от 18:00 часа

в гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой“ 6, хотел "Хотел Радисън Пловдив",

при следния дневен ред:

Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението, на основание чл.18, ал.1, т.3 от Устава, чрез апортиране на парични вземания на "СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ ЕИК 000466336, дължими от "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ АД, ЕИК 201468114, чрез непарична вноска (апорт) в капитала на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“АД, ЕИК 201468114.;

Вземане на решение за избиране и овластяване, на основание чл.18, ал.1, т.12 от Устава, на лице, което да бъде представител на Сдружението в Съвета на директорите на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 201468114;

Вземане на решение за начина на гласуване от Сдружението на предстоящо Общо събрание на акционерите в "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 201468114 и оправомощаване на представител на Сдружението за начин на действие на това Общо събрание на акционерите.;

Определяне на размера на членския внос и промяната му в евро.;

Разни.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 19:00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове.

