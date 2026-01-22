Популярни
Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Тити Папазов се срещна с бивш играч на Левски в Турция

  • 22 яну 2026 | 15:11
  • 324
  • 0

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов се срещна с бившия полузащитник на "сините" Роман Прохазка. Това се случи на контролата между ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), която беше прекратена след края на първото полувреме заради силния дъжд в Белек.

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола
36-годишният халф е със статут на легенда за словашкия клуб, за който има 334 мача, 38 гола и 28 асистенции. С екипа на софиянци Прохазка записа 175 срещи, но така и не успя да спечели трофей по време на престоя си на стадион "Георги Аспарухов".

Сливнишки герой и Оборище отложиха контролата си

  • 22 яну 2026 | 12:43
  • 412
  • 0
Централен защитник дойде в Гигант

  • 22 яну 2026 | 12:22
  • 972
  • 0
Пирин: Ще продължим да даваме път на млади български футболисти

  • 22 яну 2026 | 11:34
  • 1069
  • 0
Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения

  • 22 яну 2026 | 11:25
  • 1562
  • 2
Ивайло Йорданов: Димитър Пенев виждаше играта като великан

  • 22 яну 2026 | 11:07
  • 911
  • 0
Стилиян Петров: Дали наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация?

  • 22 яну 2026 | 10:26
  • 4831
  • 22
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 22394
  • 50
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 12402
  • 8
Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

  • 22 яну 2026 | 15:22
  • 407
  • 0
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 5500
  • 4
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 4960
  • 8
Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 12674
  • 20