Тити Папазов се срещна с бивш играч на Левски в Турция

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов се срещна с бившия полузащитник на "сините" Роман Прохазка. Това се случи на контролата между ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), която беше прекратена след края на първото полувреме заради силния дъжд в Белек.

36-годишният халф е със статут на легенда за словашкия клуб, за който има 334 мача, 38 гола и 28 асистенции. С екипа на софиянци Прохазка записа 175 срещи, но така и не успя да спечели трофей по време на престоя си на стадион "Георги Аспарухов".