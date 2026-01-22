Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Пламен Николов: Бихме ЦСКА девет пъти поред

  • 22 яну 2026 | 20:00
  • 175
  • 0
Бившият вратар на Левски Пламен Николов се върна към една от най-паметните серии в историята на съперничеството между „сини“ и „червени“, когато през 90-те години на 20 век тимът от „Герена“ постига безпрецедентни девет последователни успеха срещу „армейците“.

Легендарният страж гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа как е изкарал незабравимото Световно първенство в САЩ през 1994 година с пукнато ребро, какво е научил от великия Димитър Пенев и разкри дали е имало компрометирани играчи в паметното дерби с ЦСКА, спечелено от Левски със 7:1.

А как Христо Стоичков го е посрещнал в Барселона, кой е измислил прякора му „Пинко“ и дали според него Левски ще успее да стане шампион през този сезон – гледайте в епизода.

