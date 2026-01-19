Ясни са контролите на Шотландия преди Мондиал 2026

Националният отбор на Шотландия ще играе контроли с Япония и Кюрасао преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, обявиха от футболната асоциация на "гайдарите". Проверката с Япония ще бъде на "Хемпдън Парк" в Глазгоу на 28 март, докато мачът с Кюрасао - най-малката страна на световното първенство, ще бъде на 30 май и ще бъде последната проверка у дома преди началото на Мондиала. На световното първенство Шотландия е в група "D", в която са още отборите на Бразилия, Хаити и Мароко. Първият мач за играчите на Стийв Кларк е на 13 юни срещу Хаити.

Снимки: Gettyimages