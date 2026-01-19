Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  1. Sportal.bg
  2. Шотландия
  3. Ясни са контролите на Шотландия преди Мондиал 2026

Ясни са контролите на Шотландия преди Мондиал 2026

  • 19 яну 2026 | 16:55
  • 364
  • 0
Ясни са контролите на Шотландия преди Мондиал 2026

Националният отбор на Шотландия ще играе контроли с Япония и Кюрасао преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, обявиха от футболната асоциация на "гайдарите". Проверката с Япония ще бъде на "Хемпдън Парк" в Глазгоу на 28 март, докато мачът с Кюрасао - най-малката страна на световното първенство, ще бъде на 30 май и ще бъде последната проверка у дома преди началото на Мондиала. На световното първенство Шотландия е в група "D", в която са още отборите на Бразилия, Хаити и Мароко. Първият мач за играчите на Стийв Кларк е на 13 юни срещу Хаити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1593
  • 1
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 2270
  • 0
В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

  • 19 яну 2026 | 11:41
  • 5071
  • 17
Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

  • 19 яну 2026 | 11:24
  • 4785
  • 3
Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

  • 19 яну 2026 | 11:04
  • 11558
  • 8
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 24115
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 16881
  • 137
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 13741
  • 13
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 30091
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 22572
  • 17
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 24115
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 7775
  • 14